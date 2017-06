Al fin llegó

Luego de una visita al Medio Oriente y Europa, en la que se le vio triste y evitó tomarle la mano a su marido, Donald Trump, una gran incógnita reinaba sobre si Melania Trump se mudaría a Washington D.C. cuando su hijo Barron terminara el año escolar. Pero, tal y como lo prometió, la semana pasada la primera dama llegó a la Casa Blanca a instalarse el día del cumpleaños 71 del presidente más viejo de Estados Unidos. Para muchos escépticos, el hecho significa poco, pues la poca armonía que hay entre la pareja es evidente y probablemente seguirán durmiendo en cuartos separados. Pero muchos observadores y consejeros creen que su presencia servirá para calmar un ambiente caldeado y esperan que logre disuadir a su marido de lanzar trinos indiscriminadamente en las mañanas. Nunca antes en la historia, la primera dama se había tomado tanto tiempo en asumir su lugar en la residencia de la Pennsylvania Avenue, pero ahora que llegó, y que se sabe que el pequeño Barron entrará al St. Andrew’s Episcopal School, no hay vuelta atrás.



Una subasta de película

Aunque muchos directores de cine sueñan con ganar una Palma de Oro, el máximo galardón del Festival de Cannes, Abdellatif Kechiche está a punto de vender el suyo al mejor postor. Y es que no le quedó de otra, ya que el banco que financiaba su nueva película, Ketoub, my love, le suspendió el crédito en pleno rodaje. Para seguir, “la compañía francesa de producción y distribución Quat’Sous subastará algunos artículos relacionados con su trabajo”, entre ellos, la estatuilla que obtuvo en 2013 por La vida de Adèle y otras piezas de arte que hicieron parte del filme. Lo triste del asunto es que el galardón lo obtuvo por una cinta que, a pesar de su contenido sexual, conquistó el podio de Cannes y les extendió el premio a sus protagonistas Léa Seydoux y Adèle Exarchopoulos algo insólito en la historia del festival. Kechiche espera ahora que tanto reconocimiento sirva para sacar a flote el proyecto que trae entre manos.

Reclutando en la pantalla chica

Para la cinta que está rodando, el director Steven Spielberg conformó un reparto que incluye lo mejor de la pantalla grande y lo mejor de la pantalla chica. Para The Papers escogió a Meryl Streep y a Tom Hanks para los papeles protagónicos, y los rodeó de talento como Sarah Paulson (The People v. O.J. Simpson), Matthew Rhys (The Americans), Alison Brie (Mad Men), Carrie Coon (Fargo, The Leftovers), Bob Odenkirk (Breaking Bad, Better Call Saul) y Jesse Plemons (Fargo). La cinta cuenta la historia de los periodistas Kay Graham y Ben Bradlee, quienes, tras una feroz lucha contra el gobierno estadounidense, lograron hacer públicos documentos clasificados y sensibles de la guerra de Vietnam. Se espera que la película esté en cartelera en diciembre de 2017, lo que marcará el estreno de temporada navideña para Spielberg y, posiblemente, varias nominaciones a los Premios Óscar en febrero de 2018.

Patrimonio eterno

El Woodstock Music & Art Fair, conocido como el festival de Woodstock, realizado entre el 15 y 17 de agosto de 1969, marcó el punto más simbólico de la cultura hippie y sus ideales de paz y amor. Al evento asistieron más de 500.000 personas y quedó registrado en la memoria de millones como uno de los conciertos más increíbles de la historia, gracias a las presentaciones de Jimi Hendrix, Janis Joplin, Joan Baez, Santana y Joe Cocker entre muchos otros. La semana pasada, casi 50 años después de su realización, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, reveló que el terreno en el que se llevó a cabo ahora hace parte del registro de lugares históricos de Estados Unidos. Él justificó la decisión asegurando que el festival “marcó un momento bisagra tanto en la historia de Nueva York como en la del mundo entero”. En consecuencia, The Bethel Woods Center for the Arts, un centro que abrió sus puertas en 2006 para preservar la memoria del festival, ubicado a 150 kilómetros de la Gran Manzana, es más histórico que nunca.



Agregar valor

La Institución Universitaria Colombo Americana (Única) nació hace 13 años, dentro de un ejercicio de responsabilidad social, sin ánimo de lucro, de un grupo de empresarios bogotanos. Para su rectora, María Lucía Casas, el propósito de la universidad es formar maestros bilingües que hagan de Colombia un país más incluyente, equitativo y competitivo. Precisamente, lo que diferencia a Única de las demás es su apuesta por una población por la que nadie más se la juega: muchachos de estratos 1, 2 y 3, de todas las regiones del país, que quieren ser maestros. La mayoría son de colegios modestos y con puntuaciones en las pruebas Saber Pro que no les permiten clasificar al programa Ser Pilo Paga o a créditos en el Icetex. Sin embargo, logran seguir con sus sueños gracias a la universidad y a las becas que reciben de la empresa privada. Una vez seleccionados, los estudiantes llegan a Bogotá, donde tienen matrícula, manutención y vivienda gratis. La buena gestión de la Única ya tiene resultados increíbles. En las pasadas pruebas Saber Pro obtuvo los mejores puntajes en inglés en el país, dejando en segundo lugar a la Universidad de los Andes. Además, se ubicó segunda entre las Licenciaturas en Educación, después de la Universidad Nacional de Colombia en el ranking de la revista Dinero.



La marea está bajando

La que se pensaba iba a ser una eterna pelea, al parecer está comenzando a mermar. Katy Perry se refirió a su rivalidad con Taylor Swift en un programa con la periodista Arianna Huffington y dijo: “La perdono y siento todo lo que he hecho. Espero lo mismo de ella”. Desde 2011 los rumores carcomieron la relación entre ambas, hasta convertirlas en enemigas. Primero se dijo que el cantante John Mayer empezó un romance con Katy justo después de que terminara su relación con Taylor. También, que algunos bailarines de Perry hicieron audición para el tour de Taylor y que, en medio de la gira, Perry les ofreció más dinero para que se fueran con ella. No se sabe a ciencia cierta qué pasó, pero los mensajes punzantes por parte y parte han sido evidentes. Swift ha tuiteado que Perry es su “enemiga directa” y se dice que su canción Bad Blood es dedicada a Katy. Lo curioso de esta tregua es que aparece justo después de que Swift regresó a plataformas digitales como Spotify, al tiempo que Perry lanzó su nuevo y criticado álbum Witness.