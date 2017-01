Alec Baldwin se consagra como el gran imitador de Donald Trump

Ante la inminente llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, varios caricaturistas y comediantes ya habían advertido que si el magnate de los bienes raíces ganaba las elecciones iba a ser terrible para Estados Unidos y para el mundo, pero no para aquellos que viven del humor. Por el contrario, los comediantes tendrán una fuente casi inagotable de sucesos, coyuntura e inspiración para hacer parodias y sátiras.

Desde antes de que asuma el cargo, un comediante en particular ya picó en punta en la carrera por reirse de Trump. Y el resultado es hilarante.

Alexander Rae Baldwin, más conocido como Alec Baldwin, ha aparecido en una gran cantidad de programas de televisión y películas. Fue nominado a los premios Globo de Oro, Screen Actors Guild y Oscar por su trabajo en The Cooler (2003). También es conocido por su papel de Jack Donaghy en la serie 30 Rock (2006-2013), con el cual obtuvo dos Emmy, tres Globo de Oro y siete Screen Actors Guild Awards. Su fama ahora se extiende por sus inmejorables representaciones del nuevo presidente de los Estados Unidos.

Donald Trump llega al poder con una legitimidad que ha sido cuestionada, con denuncias de evasión de impuestos, maltrato a las mujeres, discriminación racial y otras particularidades de las que los humoristas echan mano, como el hecho de que haya sido presidente de Miss Universo, que pronuncie frases en sus discursos que no son políticamente correctas, su facilidad para alterarse, su fortuna y su forma de expresarse.

Ya son varias personalidades las que han imitado al impredecible magnate, entre ellos está Meryl Streep, Jimmy Fallon y Johnny Depp. Pero quien ha logrado el mejor disfraz, el tono de voz, los gestos, los movimientos, la mirada y los tics es Alec Baldwin. Y lo ha logrado nada más y nada menos que desde el inmejorable escenario que es Saturday Night Live (SNL).

En octubre del año 2016 el intérprete apareció por primera vez representando a Trump en SNL, de la cadena NBC, cuando el empresario aún se encontraba en campaña.

En el video, que lleva el nombre de Primer debate presidencial, cuando Kate McKinnon, la imitadora de Hillary Clinton, habla sobre el empleo, Baldwin en la piel de Trump le responde: “¡Oye proletario! Tengo una respuesta muy presidencial para esto: nuestros trabajos se están yendo a México y a China, y yo voy a detener eso. Si Hillary supiera cómo hacerlo, ya lo habría hecho. Fin de la historia, fin del debate, estuve en calma, como prometí. Gané el debate".

Tal como lo hizo Tina Fey con su imitación de Sarah Palin, la excandidata republicana a la vicepresidencia de los Estados Unidos, Baldwin será quien genere los aplausos y las risas en SNL, que gracias a su representación aumenta la audiencia, se vuelve tendencia en redes sociales y alcanza miles de visualizaciones en YouTube.

La actuación de Baldwin ha sido tan bien recibida que varios medios estadounidenses e internacionales reseñan la parodia. Es que ya no se trata solo del personaje de Trump, Baldwin también cuenta con invitados, quienes a su vez imitan a otros personajes como el vicepresidente Mike Pence, al presidente ruso Vladimir Putin y a algunos familiares de Trump.

A días de la toma de posesión, Baldwin reapareció en el programa haciendo una parodia de la primera rueda de prensa de Trump como presidente electo que fue un rotundo éxito.

“Quiero empezar por responder la pregunta que está en la mente de todos: Sí esto es la vida real, esto realmente pasó. El 21 de septiembre me convertiré en el presidente número 45 de los Estados Unidos, y dos meses más tarde Mike Pence se convertirá en el número 46”, dice Baldwin mientras se escuchan risas de fondo.

En medio de la multitud se levanta un supuesto periodista de ABC News y le dice: “Me gustaría hablar sobre la fiesta PP”, haciendo referencia al supuesto video que tiene Rusia en el que Trump aparece en una fiesta con prostitutas en prácticas sexuales que involucran una lluvia de orina. Entonces el imitador de Trump dice: “No, no. No voy a hablar del PP. Eso no pasó. Y no fue tan chévere como se ha dicho”.

Otra periodista le dice: “Los republicanos quieren terminar con el programa Obamacare (una ley que protege y asegura el cuidado de pacientes), pero ¿cuál sería el remplazo de esta ley?”.

Baldwin, en su hilarante interpretación de Trump, responde: “Obamacare es un desastre, y de hecho tengo un programa que remplace esa ley, ok. Se llama Affordable care”. La periodista le contesta: “Eso es lo mismo que Obamacare y si ustedes quitan esos subsidios alrededor de 20 millones de personas podrían morir”. A lo que Trump responde: “Escucha cariño, te habla el presidente. Todos vamos a morir. Siguiente pregunta”.

Más adelante se recrea la discusión de Trump en la verdadera rueda de prensa con algunos periodistas. “Amo esta rueda de prensa. Amo a la prensa. Recibamos otra pregunta de la prensa”, dice Baldwin gesticulando como Trump.

“Yo soy de BuzzFeed…”, dijo un actor que representaba a un periodista del medio que filtró el supuesto dossier sobre Rusia, pero antes de terminar la frase, la sátira de Trump lo interrumpe y le dice: “No, no, no Buzzfeed no. Es una pila de basura. ¿Saben por qué? Porque ayer respondí su quiz y no soy Joey, yo soy Rachel...siguiente pregunta”.

Entonces se levanta un periodista de CNN, apenas dice el nombre del medio, Trump interrumpe y dice “No, CNN tampoco, ustedes están sobrevalorados. Son solo mujeres rubias diciendo mentiras”. Entonces el periodista responde: “estaba viendo a Kellyanne Elizabeth Conway (la persona que maneja la estrategia de comunicaciones de Donald Trump)". En la rueda de prensa de la vida real, Trump se negó a contestar las preguntas de CNN.

Así continúa una conferencia en la que se ridiculiza cada una de las respuestas de Donald Trump. Al final del video, que dura casi ocho minutos, aparece otra actriz representado a una periodista y le pregunta al Trump de Baldwin: La comunidad de inteligencia ha dicho que definitivamente Rusia hackeó las elecciones. ¿Por qué no dijo que estaba de acuerdo con ellos? Él responde después de baulbucear: "Ok. Rusia hackeo las elecciones. ¿Estás feliz, mami? Siguiente pregunta".

Entonces se levanta un hombre que ya ha representado a Vladimir Putin, sin camiseta, y con un una cadena con una cruz y dice con acento ruso: “… ¿Está seguro que Rusia estuvo involucrada en el hackeo?" A lo que Trump responde: “quise decir, quizás”.

Así que quien imita a Putin repite la pregunta pero esta vez levanta un cassette de video que tiene escrito ‘Pee Pee Party’. Trump entonces aparece alarmado y dice: “Fue China, quise decir, Canadá, fue Meryl Streep. Ok esta conferencia ha terminado. Gracias a todos por Pee, quiero decir por estar aquí…”.

El segmento, como ya ha ocurrido varias veces con parodias de SNL, sacó de quicio al verdadero Trump, quien no dudó en manifestarlo en su cuenta de Twitter.

I watched parts of @nbcsnl Saturday Night Live last night. It is a totally one-sided, biased show - nothing funny at all. Equal time for us? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 de noviembre de 2016

"Estuve viendo Saturday Night Live la noche pasada. Es un espectáculo totalmente parcial, sesgado. Para nada gracioso", escribió el presidente electo.

Entonces Baldwin le respondio por el mismo medio: "¿Sabes qué haría si fuera presidente? Concentrarme en mejorar la vida del máximo de estadounidenses posible". Y en otro trino también le aconseja trabajar para mejorar la reputación exterior del país, luchar por la libertad y no hacer afirmaciones que generen miedo. Para acabar le dice: "Puedo continuar. Si quieres más consejos, llámame. Estaré en SNL".

You know what I would do if I were Prez? I‘d be focused on how to improve the lives of AS MANY AMERICANS AS POSSIBLE. — ABFoundation (@ABFalecbaldwin) 20 de noviembre de 2016

I‘ll be at SNL. — ABFoundation (@ABFalecbaldwin) 20 de noviembre de 2016

Esta parodia de Baldwin se suma a las múltiples protestas de varias personalidades de Hollywood que han demostrado su desacuerdo con Donald Trump. Desde Meryl Streep hasta Emma Stone son muchos los que han manifestado su dolor tras los resultados de las elecciones. También personajes importantes de la música como Madonna, Lady Gaga, Beyoncé y Miley Cyrus han mostrado su tristeza a través de redes sociales. 21 actores le cantaron hace poco I Will Survive (Sobreviviré) de Gloria Gaynor a Trump. Y el día de su posesión varias estrellas marcharán en diferentes ciudades de Estados Unidos para que se protejan sus derechos como ciudadanos. Entre ellos estarán Cher, Katy Perry, Scarlett Johansson y America Ferrera.

Lo paradójico es que Sthepen Baldwin, hermano del mejor imitador de Trump, es uno de los pocos artistas que apoya al magnate, al igual que Tom Brady, Mike Tyson, Clint Eastwood y Caitlyn Jenner.

Trump se posesiona este viernes 20 de enero. Su gobierno dará mucho de qué hablar y será el eje central de cientos de parodias, pero un comediante en particular ya le tiene tomada la medida. Se anticipan tiempos turbulentos en Estados Unidos, y parodias divertidas en SNL.