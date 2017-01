Andrea Tovar, la tercera mujer más linda del universo

Un año después del confuso incidente en Miss Universo, la representante de Colombia, Andrea Tovar, se convirtió este domingo en una de las tres mujeres más bellas del mundo, en la 65ª edición del certamen realizado en Filipinas.

Por tres años consecutivos las mujeres colombianas llegan a la final del máximo certamen de belleza y tras el impasse de Ariadna Gutiérrez el año pasado, esta vez Andrea Tovar consiguió el título de segunda princesa. Francia fue coranada como Miss Universo y Haití como virreina.

La señorita Colombia, Andrea Tovar, entre las 9 finalistas de Miss Universo pic.twitter.com/N7RqEll9Pc — Revista Semana (@RevistaSemana) 30 de enero de 2017

Ochenta y seis de las mujeres más bellas del planeta se disputaron el reinado, pero esta chocoana que le devolvió el segundo título de Señorita Colombia a su departamento después de 14 años, le entregó la noche de este domingo un nuevo honor al país en la historia del certamen.

La preparación corrió por cuenta de la exseñorita Colombia Vanessa Alexandra Mendoza, primera representante de ese departamento en ser elegida. En 2002, la chocoana no consiguió quedar entre las semifinalistas, pero ahora Andrea Tovar no sólo rompió esa racha sino que también consiguió llegar a la final.

No fue fácil el camino que recorrió esta joven estudiante de Diseño Industrial. Aspiró en el 2014 a la corona de Señorita Chocó pero tuvo que dar un paso al costado pues en esa época, la administración departamental no le dio el aval, vía decreto, para representar su región como estaba previsto. También hubo rumores en torno a que la Gobernación del Chocó no la apoyó por motivos personales. Semana.com consultó en ese entonces al gobernador del departamento, Efren Palaciós, quien manifestó que lo que se ha dicho al respecto es falso.

Por eso tuvo que esperar hasta el 2016 para participar del certamen en Cartagena. Sin embargo, tuvo que aplazar su celebración un año más pues el pasado octubre la Organización Miss Universo decidió postergar el reinado universal para enero del 2017. Nada fue impedimento para que la chocoana se posicionara entre las tres finalistas.

Desde las primeras horas de la mañana de este domingo, la gente comenzó a recorrer el barrio Yesquina. Es un tradicional sector en pleno centro de Quibdó donde vive la familia de la señorita. Pantalla gigante, sillas, pancartas y una chirimía (música tradicional del Pacífico) esperaban la transmisión oficial del evento.





Todos tenían fe de que Andrea, nacida en la calle de las Águilas que pertenece a este barrio, llegaría a la final del certamen universal. El reinado, fuera en Cartagena o en cualquier lugar del planeta, era uno de los certámenes que más rating generaba en la televisión colombiana. Y de hecho, las familias solían agruparse todas para verlo.

En 1985, ni siquiera la trágica semana en la que el M-19 se tomó el Palacio de Justicia y una avalancha sepultó a Armero, logró parar ese certamen. En varias generaciones de colombianos quizás no hay nadie que no sepa quiénes son Paola Turbay, Carolina Gómez, Susana Caldas, Paula Andrea Betancourt, María Mónica Urbina o Shirley Sáenz.



Desde Luz Marina Zuluaga en 1958 y durante medio siglo los reinados y el fútbol eran la gran pasión de los colombianos. La corona de Miss Universo llevaba siendo esquiva por varias décadas. Zuluaga era recordada cada año y en especial en los 90 cuando tres colombianas (Carolina Gómez, Paola Turbay y Paola Andrea Betancourt) llegaron al segundo lugar casi consecutivamente el tema recurrente era si se podía llegar de nuevo a tener esa corona.