“Siempre seremos una familia”: Angelina Jolie

Desde que Angelina Jolie anunció su divorcio el pasado septiembre, no se había pronunciado al respecto. Casi cinco meses después, apareció en video hablando de lo duro que ha sido el proceso: “Ha sido un tiempo muy difícil… muchas personas se encuentran en una situación similar ahora mismo. Toda mi familia ha estado afectada por este suceso y por eso ahora mi foco es mi familia y mis niños”.

La intérprete de Maléfica también dijo: “siempre seremos una familia. Estoy tratando que de alguna manera, y que a pesar de todo, esto nos haga más fuerte y nos pueda unir más”.

Jolie y Brad Pitt estuvieron juntos desde el 2004 y se casaron en 2014. Por el momento la actriz es quien tiene la custodia de los seis hijos (Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne y Knox). Brad Pitt busca que la custodia sea compartida, mientras que Jolie quiere ser quiere ser quien se encargue de los niños.

La actriz también habló con la BBC acerca de su última producción First They Killed My Father (Primero mataron a mi padre). Se trata de una película basada en una historia de la vida real sobre el genocidio camboyano de los años 70, narrado desde la perspectiva de un niño.

La actriz visitó Camboya en 2001. Allí adoptó por a su hijo mayor, Madox y se involucró más con causas humanitarias. Ella asegura que ese país le cambió la forma de ver el mundo y tiene mucha gratitud con esa nación.

Con la dirección de esta película espera que los camboyanos puedan hablar un poco más acerca de ese suceso en el que dos millones de niños murieron. “Esta guerra ha pasado hace 40 años y estas personas no la han acabado de entender porque no se habla de esto”, explicó Jolie poco antes de la premiere de la producción.

