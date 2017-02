Así vive Obama, ahora que no lidera el mundo

La imagen del ex presidente surfeando en el mar, feliz como un niño, ha dejado ver el enorme peso de encima que se quitó al salir del poder. Vuelve la nostalgia por su partida.

Estados Unidos vive con los nervios de punta. Desde que Donald Trump se posesionó en la Casa Blanca no hay día en que un escándalo no remueva los cimientos de la primera potencia del mundo. Por ahora los ojos de la prensa han estado en la nueva familia presidencial. En por qué Melania no va a los actos oficiales o que le pasa al pequeño Barron. Sin embargo, en estas semanas de euforia un importante protagonista había pasado desapercibido: Barack Obama.

Nadie sabía el ex mandatario en qué andaba, ni cuál iba a ser su papel ahora que dejó el liderazgo del llamado “mundo libre”. Por eso, unas fotografías de él completamente feliz, y acompañado de su esposa Michele, le han dado la vuelta al planeta.

Las fotos las dio a conocer el fundador de Virgin Richard Branson. La mítica pareja está pasando con él vacaciones en su isla privada llamada “Moskito Island”, en las Islas Vírgenes Británicas.

"Al ser el expresidente de Estados Unidos, había muchas medidas de seguridad alrededor, pero Barack ha conseguido relajarse de verdad y pasárselo en grande… Era como si volviera a la infancia", escribió el magnate británico.

Por más de ocho años Obama no había podido practicar su deporte favorito, el surf, pues el Servicio Secreto lo consideraba un peligro para su seguridad.

El dueño de Virgin hizo en su blog un completo de recuento de lo que había sido ese renacer de quien fue el hombre más poderoso del mundo.

“Fue increíble poder ofrecerle la oportunidad de aprender kitesurf”, escribió el magnate. Luego contó cómo entre los dos hicieron un reto sobre quién podía estar de pie mayor tiempo.

Nada más llegar a la Isla Mosquito, propiedad del magnate, el expresidente le contó que, poco antes de llegar a la Casa Blanca, estuvo surfeando en un área peligrosa en Hawai. Cuando regresó de esa aventura, el jefe de su equipo de protección le dijo: "Esta será la última vez que hagas surf en ocho años".

Barack y Michelle Obama volvieron a Washington el pasado jueves tras dos semanas de vacaciones en Palm Springs (California) y las Islas Vírgenes Británicas.

Sus escapadas, la mayoría en el Hawai natal del presidente, siempre han dejado imágenes simpáticas, pero en estas -las primeras tras dejar la Casa Blanca- se ha visto a una familia aún más relajada: el expresidente con una gorra del revés y la ex primera dama con dos trenzas en el pelo.

Pero Barack Obama, de 55 años, y Michelle, de 53, no piensan desaparecer: han puesto en marcha la oficina que coordinará sus actividades a partir de ahora y la Fundación Obama trabaja en la construcción del centro y la biblioteca presidencial en Chicago.

La familia se quedará en Washington hasta que la hija menor Sasha, de 15 años, termine la educación secundaria: tiempo suficiente para que sorprendan con nuevas imágenes cotidianas y divertidas.

Con información de AFP y EFE