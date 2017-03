El reencuentro de dos grandes

Se reencontraron después de siete años para hacer lo que ambos más disfrutan: música. Paul McCartney y Ringo Starr, los dos beatles sobrevivientes, compartieron juntos en una grabación del nuevo álbum del baterista, en el que participarán también el exmiembro de Eagles Joe Walsh, Peter Frampton y el bajista Nathan East, entre otros. Starr anunció el esperado reencuentro en sus redes sociales, donde publicó una fotografía en la que aparecen ambos artistas, en su estudio privado, que acompaña del mensaje: “Gracias por venir y tocar un gran bajo. Te quiero, hombre. Paz y amor”. Habían trabajado juntos por última vez en 2010 en la producción Y Not, de Starr, en la que McCartney tocó el bajo en la canción Peace Dream y cantó en Walk with You. Y aunque todavía no hay fecha para el lanzamiento de este nuevo álbum producido por Bruce Sugar, las expectativas ya están por lo alto.