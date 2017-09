Charlotte Gainsbourg regresa a la escena musical

Luego de una época dedicada casi exclusivamente a la actuación, Charlotte Gainsbourg, hija del recordado Serge Gainsbourg, regresa a la escena musical después de casi 8 años. La actriz y cantante fijó el 17 de noviembre para lanzar su cuarto trabajo discográfico, Rest, pero el anuncio no vino solo. Presentó el videoclip de la canción homónima, que ella misma rodó con el apoyo del director danés Lars von Trier, que la dirigió en tres películas, incluida su reciente Ninfomanía. Guy-Manuel de Homem-Christo, del famoso dúo Daft Punk, compuso la canción y coescribió la letra. No se trata de cualquier trabajo, pues entre los artistas y productores invitados aparece Paul McCartney, quien compuso la canción Songbird in a Cage especialmente para Charlotte, tras desayunar con ella en 2011.