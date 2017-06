Premiada por justa causa

La National Geographic Society organiza el National Geographic Explorers Festival, un evento en el que científicos, conservacionistas, exploradores y narradores innovadores comparten sus descubrimientos e ideas que impactan positivamente el mundo. En su edición 2017, en Washington D.C., el festival otorgó a la conservacionista colombiana Rosamira Guillén el premio National Geographic Society/Buffett, por su liderazgo como directora ejecutiva de la Fundación Proyecto Tití, una organización dedicada a proteger y conservar el tamarín de algodón, la especie de primates más amenazada de Colombia por la deforestación y el comercio ilegal de mascotas. Al respecto, Guillén aseguró a SEMANA: “Cuando me vinculé con el Zoológico de Barranquilla me pareció increíble que, tras nacer y estudiar en mi ciudad, no sabía de la existencia de esta especie, única del norte de Colombia y en peligro por la deforestación de su hábitat y su caza. Ello me motivó a aportar a conservarla, a lo cual he dedicado mis últimos 15 años”.