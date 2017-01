Cristiano y su novia Georgina Rodríguez

En la ceremonia de los premios The Best, el lunes en Zúrich, en la que la Fifa lo consagró como el mejor de 2016, el astro portugués presentó a su nueva novia en sociedad. Se trata de Georgina Rodríguez, una guapa modelo y estudiante de ballet de 21 años nacida en Jaca, norte de España. Según reveló el diario The Daily Mail, Rodríguez trabaja en la casa de modas Gucci y lleva dos meses junto al futbolista. Para la prensa del corazón Rodríguez ha avanzado mucho más en dos meses que la modelo rusa en cuatro años, pues en poco tiempo de noviazgo ya compartió escenario junto a los seres más cercanos al deportista, su madre, María, su hermana, Katia, y su hijo, Cristiano Jr., un hecho extraño para él, muy reacio a mezclar sus amores con su familia.