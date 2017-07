Criticas a la nueva colección de las Jenner

Las afamadas hermanas Kendall y Kylie Jenner se encuentran por estos días en el ojo del huracán por haber lanzado una colección de camisetas en las que utilizaron sin permiso las imágenes de varios artistas como The Doors, Jim Morrison, Ozzy Osbourne y Tupac Shakur. Jeff Jampol, mánager de The Doors y del legado de Jim Morrison, afirmó en la carta publicada por la revista Rolling Stone que “además de la infracción de marca y la competencia desleal, las prendas violan el derecho ‘post mortem’ de publicidad de Jim Morrison”. Las caras de las hermanas y sus iniciales se sobreponen sobre los íconos del rock, lo que familiares y seguidores concibieron como una falta de respeto. Al final, las Jenner retiraron las prendas que costaban 125 dólares y en sus cuentas de Twitter escribieron “estos diseños no fueron bien meditados y nos disculpamos profundamente con cualquier persona que se haya molestado, especialmente con las familias de los artistas”. Sin embargo, Jampol continuará imponiendo acciones legales pues alega que el daño ya está hecho. Sharon Osbourne, esposa de Ozzy, se refirió a la polémica en su Instagram: “Niñas, no se han ganado el derecho de poner sus caras junto a íconos musicales. Aténganse a hablar de lo que saben… brillo labial”.