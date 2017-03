Schwarzenegger no soporta a Trump y renuncia a ‘The Celebrity apprentice’

El actor y exgobernador de California Arnold Schwarzenegger renunció como presentador del reality ‘The Celebrity apprentice’, programa que pertenece a la cadena NBC. La decisión responde los malos resultados que ha obtenido el reality show, según el actor, por culpa del Presidente Donald Trump.

El magnate sigue figurando como productor ejecutivo de la cadena televisiva, lo que ha molestado al actor austríaco-estadounidense y ha dicho que preferiría trabajar en un programa que no tenga esa carga.

Después de anunciar su renuncia, Schwarzenegger le propuso el Presidente de los Estados Unidos que intercambiaran trabajos y aprovechó para burlarse de los bajos índices de popularidad del programa, los más bajos en toda su historia. La temporada que terminó el pasado febrero contó con un promedio de 5 millones de espectadores en cada episodio.

Aunque Trump en sus pullas por twitter dijo su versión: “Es mentira que Arnold esté dejando la serie voluntariamente, le echaron por sus malos (patéticos) ratings, no por mí. Triste final para un gran show”, trinó el Presidente.

“Hey Donald, tengo una gran idea. ¿Por qué no intercambiamos trabajos? Tú te haces cargo de la televisión, ya que eres tan experto en los índices de audiencia, y yo me hago cargo de tu trabajo, y así la gente puede finalmente dormir tranquila de nuevo”, le contestó el ex presentador de ‘The New Celebrity apprentice’ en un video publicado desde su twitter.

Pero Trump siguió con el bombardeo de trinos y respondió. “Sí, Arnold Schwarzenegger hizo un mal trabajo como Gobernador de California y uno peor en ‘El aprendiz’, pero por lo menos lo intentó duramente”.

"Adoré cada segundo de trabajo con NBC y con Mark Burnett. Todos, desde las celebridades hasta el equipo y el personal del departamento de marketing se portaron excelente y trabajaría con todos nuevamente en otro programa que no tenga esta carga", dijo Schwarzenegger en un comunicado.

El programa se encuentra en este momento en su decimoquinta temporada y los espectadores no paran de preguntarse acerca de su continuación, debido a que cerca de la mitad de los patrocinadores se han retirado.