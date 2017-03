¡A por Adele!

Ed Sheeran, la estrella pop del momento, ha sacudido la industria musical con su tercer álbum de estudio, ÷ (Divide). Con 451.000 copias comercializadas en una semana, el LP se convirtió en el disco de un cantante masculino que más rápido se ha vendido en la historia. Además, Sheeran se consolidó como el rey del streaming, con 273 millones de reproducciones de su álbum en Spotify, plataforma en la que también es el preferido del público femenino. Y al músico de 26 años no le falta ambición, pues ha dicho que su meta con ÷ es vender más discos que Adele, quien despachó 20 millones de copias de su álbum 25. “Si no la pongo a ella como punto de referencia, me estoy subestimando”, reiteró. Aunque la última producción discográfica del pelirrojo no convence a los críticos, el británico ya tiene dos Grammy y es el primer cantante que logra posicionar las 16 canciones de su disco en el top 20 británico. Tal es su popularidad, que los productores de la serie Game of Thrones confirmaron que Sheeran tendrá una actuación especial en la séptima y última temporada de la serie. El artista además tiene en la mira a Colombia, pues ofrecerá un concierto en Bogotá el 2 de junio.