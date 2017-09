Regreso a Pompeya

Su antigua banda, Pink Floyd, se tomó el anfiteatro en Pompeya para el inolvidable recital sin público Live at Pompeii, de 1972. Y este año, el músico y compositor británico David Gilmour regresó al anfiteatro romano, el corazón de Pompeya, para grabar en ese majestuoso marco su propio espectáculo musical y audiovisual. David Gilmour: Live at Pompeii se rodó en tecnología 4K, para transmitir alrededor del mundo la magia de la música en conjunto con la pirotecnia y los láseres característicos de la presentación. En un repaso exhaustivo a su trayectoria musical, Gilmour interpreta himnos de Pink Floyd (Wish You Were Here, Comfortably Numb, One Of These Days) y sencillos de su carrera en solitario. En Colombia, las funciones tendrán lugar el 13 y el 19 de septiembre.