El regreso triunfal de Damien Hirst

El artista británico Damien Hirst prepara una nueva exhibición, y la expectativa y el misterio son enormes pues se juega su credibilidad. Según dijo su agente de prensa a The New York Times, Hirst lleva trabajando diez años en el proyecto Treasures From the Wreck of the Unbelievable (Tesoros del naufragio de lo increíble), una muestra que abrirá en dos espacios que nunca antes se habían consagrado a un solo artista: el Palazzo Grassi y Punta della Dogana, en Venecia. Una vez inaugure su muestra el 9 de abril, se sabrá si el polémico artista aún despierta el interés de los coleccionistas, a quienes dejó con un fuerte sinsabor en 2008, cuando hizo una subasta por su cuenta y pisó muchos callos al pasar por encima de los intermediarios.

La muestra consta de 250 piezas de distintos tamaños, cuyos precios oscilarán entre los 400.000 dólares hasta los 4 millones. Detrás del regreso de Hirst se encuentra el magnate Henri-Francois Pinault, esposo de la mexicana Salma Hayek y dueño de los espacios donde se llevará a cabo la muestra, lo cual no puede sino alegrar al artista, pues Pinault nunca queda mal parado.