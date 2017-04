El ‘rocket man’ al séptimo piso

Pocos conocen a Reginald Kenneth Dwight, pero sí a su alter ego, Elton John, uno de los artistas más conocidos del planeta. Nacido en Londres el 25 de marzo de 1947, hace 70 años, sus padres no tardaron mucho en notar que la música corría por sus venas. Cuando apenas tenía 3 años, su madre lo encontró sentado en el piano tocando el Vals de los patinadores y, desde entonces, no ha parado. Le costó enfrentar a su padre, miembro de la Fuerza Aérea británica, quien quería que fuera banquero. Pero en los años setenta decidió apostarle a una carrera musical marcada por sus ídolos, el cantante John Baldry y al saxofonista Elton Dean. Así nació su seudónimo, Elton John, el ícono del piano rock que después de cinco décadas de trayectoria ha vendido más de 250 millones de discos en todo el mundo. Con su piano de cola y sus looks en los que no faltan sus gafas coloridas, ha llevado al éxito canciones como Rocket Man, Sacrifice, Bennie and the Jets, Can You Feel The Love Tonight y Candle in the Wind. Y con esto, más una condecoración que recibió por parte de la reina Isabel II, seis premios Grammy, un Tony, un Óscar, un esposo y dos hijos el británico celebró sus primeros 70 años de vida.