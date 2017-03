En 2014 Emma Watson dudó del feminismo de Beyoncé por una foto

La actriz Emma Watson, famosa por su papel de Hermonie en la saga de Harry Potter, fue criticada por posar en topless para una edición de Vanity Fair cubierta apenas por un capelet blanco. Ella usó la polémica para dar una visión del feminismo de una forma muy acertada. Aseguró que no entendía las acusaciones ya que el feminismo consiste en darle a las mujeres la posiblidad de elegir.

"El feminismo no es un palo con el que golpear a otra mujer. Es libertad, liberación, igualdad. De verdad no entiendo qué tienen que ver mis pechos con esto. Es muy confuso. Estoy confusa y mucha gente también", afirmó entonces. Su respuesta fue muy bien recibida y aceptada por sus seguidores y por aquellos que quedaron confindos con la polémica.

El problema es que la actriz, que protagoniza La Bella y la Bestia, parece haber ignorado que en 2014 puso en tela de jucio el feminismo de Beyoncé exactamente por la misma razón por la que ahora es señalada.

Los seguidores de Beyoncé sacaron a la luz un artículo publicado en 2014 por la revista Wonderland Magazine. Por aquel entonces, el disco Beyoncé era un tema de actualidad, ya que había salido hacía unos meses. Se trataba de un álbum que se proclamaba feminista y que incluía canciones como Flawless, que hace referencia al discurso de Chimamanda Ngozi Adichie "We Should All Be Feminists".

"Mientras veía el álbum visual de Beyoncé sentí mucho conflicto, sentí que su mensaje era muy conflictivo en el sentido de que por un lado se está poniendo a sí misma en la categoría de feminista, pero luego lo que mostraba la cámara era una perspectiva muy masculina y voyeurista de ella", señaló Watson en su momento.

Emma Watson is hypocrite. Now that she is being attacked for the same thing she attacked Beyonce for 5 years ago, it is problem. Girl bye. — ?ecca?? (@MJStarLover) 5 de marzo de 2017

Watson una vez más respondió a las críticas de que recibió. Publicó una captura de pantalla de un fragmento del artículo original en la que aparecían frases resaltadas en amarillo. "Me senté con una amiga y vi todos los videoclips y me sentí en conflicto... por un lado ella se considera feminista, es una mujer con mucha fuerza y en una de las canciones hace referencia al precioso discurso de Chimamanda Ngozi Adichie, pero la cámara me daba una sensación muy masculina, como si se tratara de una experiencia ‘voyeur‘ y me preguntaba si tenías alguna opinión al respecto".

This is the part of my 2014 interview with Tavi where we talked about Beyoncé. My words are in bold. pic.twitter.com/Y8vumOeyDT — Emma Watson (@EmmaWatson) 7 de marzo de 2017

"(Beyoncé) deja claro que está actuando para alguien (Jay-Z). Pero estoy de acuerdo en que el hecho de que no lo haga para una marca, de que lo haga por ella misma y de que tenga el control, porque ella es quien lo dirige y lo publica, es empoderar su sexualidad, porque es su decisión".

Por eso, para Watson sus declaraciones siguen sin ser coherentes, pero hay quienes no le perdonan que haya dudado sobre el feminismo de Beyoncé.