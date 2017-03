"Qué tienen que ver mis senos con el feminismo": Emma Watson

La última edición de la revista estadounidense Vanity Fair fue el motivo de la discordía entre varias personas en redes sociales. En la página tres aparecía Emma Watson en topless, aunque cubierta con un capelet blanco. De inmediato, varias personas la atacaron por redes sociales, asegurando que la artista no había entendido de qué se trataba el feminismo.

La actriz de 26 años contestó a las críticas en una entrevista con la agencia Reuters: "No entiendo qué tienen que ver mis pechos con el feminismo. El feminismo es sobre dar poder de elección a las mujeres. El feminismo no es un palo con el que golpear a otra mujer. Es libertad, liberación, igualdad. De verdad que no entiendo qué tienen que ver mis pechos con esto. Es muy confuso. Estoy confusa y mucha gente también".

En la fotografía tomada por Tim Walker la intérprete de Bella en La Bella y la Bestia (película que se estrena el 17 de marzo), aparece con una falda y una capelet tejido en crochet: "Hicimos muchas cosas locas durante la sesión de fotos, pero me sentí increíblemente artística, tan creativamente involucrada y comprometida con Tim... Estoy muy emocionada con lo bonitas e interesantes que son las fotografías",agregó la interprete conocida por su lucha por la igualdad de género y por su papel como Hermonie en Harry Potter.

De esta forma Watson ha utilizado la polémica para dar su visión sobre el feminismo y sobre la libertad que deberían tener las mujeres para mostrar o no su cuerpo. Quedó claro por qué es la embajadora de ONU Mujeres y la líder del proyecto HeForShe, que reivindica los derechos de las mujeres, la igualdad de género y promueve cambios sociales.

Hace poco la británica también sorprendió a sus seguidores en Nueva York. A través de una tablet y una videoconferencia Emma Watson daba consejos a los ciudadanos que pasaban por la estación del metro Grand Central a cambio de dos dólares. El dinero recogido sería enviado a Planned Parenthood, una organización que presta el servicio de educación sexual y que agarantiza que las mujeres puedan tomar la libre decisión de abortar. Esta idea nació luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, retiró la ayuda económica que recibía esta entidad.

De esta forma la actriz y joven activista muestra no solo con palabras que su discurso no es de ninguna manera incoherente con su forma de actuar: "según me he ido haciendo mayor me he dado cuenta de que todas esas batallas, las más grandes y las más pequeñas, forman parte de quien soy", dijo.