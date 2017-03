Emma Watson: ¿Feminista?

Por su propio mérito, Emma Charlotte Duerre Watson es una de las mujeres más famosas del planeta. Aún no cumple 27 años, pero la calidad de lo que hace y el empeño con que lo aborda dejan en claro que de ella se puede esperar mucho ante las cámaras y lejos de estas. De los 11 a los 21 años interpretó a la talentosa e inquieta Hermione Granger en las ocho películas de Harry Potter, un personaje popular y admirado en una de las sagas más taquilleras de la historia del cine. Pero no se quedó ahí. Dedicó su tiempo a cultivarse en campos distintos al cine, alejada del circo banal que lo rodea. En 2009 ingresó a la prestigiosa Universidad de Brown a estudiar literatura inglesa, y desde 2014 lanzó la campaña HeforShe (en asocio con ONU Mujeres) que apunta a que hombres y mujeres luchen desde su día a día por la igualdad de géneros.

Watson, quien desde Potter evitó participar en películas de alto presupuesto y solo hizo parte de proyectos de directores que respeta, llega a los cines colombianos este jueves con su primera incursión en el universo Disney. La bella y la bestia viene precedida de una enorme expectativa: ¿superará la versión animada?, ¿redefinirá el rol de la protagonista, considerando las causas que Watson promueve? En ambos casos la respuesta parece ser afirmativa. La producción cuenta con un elenco de primera y amplio presupuesto. Pero más importante aún, Watson le sumó matices a su personaje que lo hacen único. En esta versión, Belle no es solo la asistente de su padre inventor, pues ella también crea, entre otras cosas, una máquina lavarropas que le permite usar su tiempo para leer. Watson le metió mano al guion en aspectos que parecen pequeños, pero hacen una diferencia: cuando Belle cabalga usa botas de montar, no zapatos estilo ballet como estaba definido.



‘La bella y la bestia’ llega a Colombia el jueves, y carga una dosis alta de expectativas relacionadas con su actriz principal, quien se hizo famosa desde los 11 años en el papel de Hermione Granger, en la saga ‘Harry Potter’. / El lado humanista de Watson quedó en evidencia en 2014 cuando lanzó su campaña HeforShe en la ONU. También ha promocionado una propuesta para compartir libros con extraños. La lectura la marcó desde niña.

A la premier de la cinta en Londres Emma llevó a su madre, Jacqueline, y a la periodista y activista feminista Gloria Steinem. Quería sobre todo la aprobación de esta, y la consiguió. “Resultó fascinante que su activismo se reflejara en la cinta. El amor por la literatura del personaje une a la bella y a la bestia, y desde ahí desarrolla toda la historia”, aseguró Steinem a Vanity Fair (VF). Pero ese beneplácito feminista no evitó que Emma se llevara una desagradable sorpresa días después. Mientras promocionaba la película dio entrevistas en televisión y revistas. Y precisamente, por una de las fotografías del artículo de portada que le dedicó VF, en la que osó mostrar parcialmente sus senos, varias feministas se enfilaron en su contra y la llamaron hipócrita.

También le puede interesar: Emma Watson es atacada por posar en topless

La columnista Deborah Ross, por ejemplo, le dedicó su columna en el diario The Times de Londres: “Sus defensores dicen que ella escogió hacerlo y que esto es feminista pues el feminismo se trata de darle a las mujeres la opción de escoger. Suena bien, pero se cae al considerarlo por más de un segundo. ¿Es todo lo que una mujer decide un acto feminista? Si decido ser una ‘stripper’, un objeto sexual, ¿soy feminista?”. Ross concluye que toda elección está moldeada por la sociedad, y anota que ni a Hugh Jackman ni a George Clooney nadie les ha pedido mostrar “un poco de su pene” en sus entrevistas.

Así pues, el feminismo fervoroso que la acogió como una embajadora desde el discurso en las Naciones Unidas en 2014, cuando demostró su poder de convocatoria, se volteó parcialmente en su contra. Emma contestó en entrevista con Reuters: “No entiendo qué tienen que ver mis pechos con el feminismo. El feminismo es sobre dar poder de elección a las mujeres. El feminismo no es un palo con el que golpear a otra mujer. Es libertad, liberación, igualdad”. Enfrentó la crítica, pero no está claro si esa fotografía afectará su credibilidad.

También le recomendamos leer: "Qué tienen que ver mis senos con el feminismo": Emma Watson

Emma Watson creció bajo la mirada de millones, pero no siguió el camino de tantos otros niños actores que lo perdieron todo al crecer. De sus fanáticos aprendió, de buena y mala manera, los límites entre su figura pública y su vida privada. Según le contó a VF, se toma el tiempo que sea para hablar con sus seguidores, firma los autógrafos que le pidan, pero no accede a tomarse fotografías o selfis pues “si la suben a redes sociales, en cuestión de segundos pueden referenciar dónde estoy, qué visto y con quién estoy, y no quiero dar toda esa información”. Tampoco revela el nombre de su novio, que según la revista trabaja en Silicon Valley pues, como asegura “quiero ser consistente. No puedo hablar de mi novio en una entrevista y luego no esperar que lleguen ‘paparazzis’ a mi puerta a tomarme fotos en el patio de mi casa. No se puede jugar a dos bandas”.