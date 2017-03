Emma Watson es atacada por posar en topless

La actriz Emma Watson fue criticada por aparecer en topless – pero cubierta con un capelet blanco- en una foto de la revista Vanity Fair. La imagen tomada por Tim Walker hizo que la intérprete de Hermione en la famosa saga de Harry Potter, fuera llamada “hipócrita”. Muchas personas afirmaron que en realidad los discursos feministas de Watson son contrarios a su comportamiento.

Maturing from Hermione to Belle in @beautyandthebeast is a true coming-of-age story for @EmmaWatson: "I couldn‘t care less if I won an Oscar or not if the movie didn’t say something that I felt was important for people to hear." Read the full cover story at the link in bio. Photograph by Tim Walker. Una publicación compartida de Vanity Fair (@vanityfair) el 28 de Feb de 2017 a la(s) 10:02 PST

La columnista del Daily Mail Julia Hartley-Brewer fue una de sus mayores críticas en Twitter: “Feminismo, feminismo … brecha salarial de género… ¿Por qué, oh por qué no me toman en serio?… el feminismo … ¡Oh, y aquí están mis tetas!”

Emma Watson: "Feminism, feminism... gender wage gap... why oh why am I not taken seriously... feminism... oh, and here are my tits!" pic.twitter.com/gb7OvxzRH9 — Julia Hartley-Brewer (@JuliaHB1) 1 de marzo de 2017

Otra persona dijo “Emma Watson es desagradable hipócrita por esto y la odio mucho más. “Emma Watson, otra desorientada que no entiende de qué se trata el feminismo, hablando en contra de las políticas de migración, la mutilación genital y la opresión. Hipocrita”.

Sin embargo, otras personas salieron en la defensa de la actriz que en estos días se encuentra en el lanzamiento de su nueva película La Bella y la Bestia, ya que no encuentran incoherencia alguna en el hecho de ser feminista y posar desnuda.

“Dios no permite que una mujer sea política y sexual, es demasiado poder para ti”, le contestó un periodista a Julia. Otras personas dijeron que el feminismo es acerca de darle a la mujer su libertad para decidir, incluso si se trata de exhibir el cuerpo. “Ser sexual no la aleja del increíble trabajo que ella hace. Si eres demasiado estrecha de mente ese es tu problema”, le contestó otra persona a la periodista del Daily Mail. “¿Que una mujer inteligente que se haga una foto significa que sus opinones no son válidas? Por favor”, escribió otro usuario de Twitter.

La periodista Mollie Goodfellow también salió en defensa “La única verdadera forma de defender el feminismo es abandonar tu cuerpo y convertirte en un ser gaseoso interdimensional”.

Emma Watson actualmente es embajadora de buena voluntad de la ONU Mujeres, para luchar por los derechos de las mujeres. Desde muy pequeña empezó a preguntarse por la igualdad de género. “Me confindía que me llamaban Madona porque quería dirigir una obra para nuestros padres. En cambio, a los niños no les decían eso“, relató a la revista.

“A los 14 años comencé a ser sexualizada por cientos de grupos de prensa. A los 15 veía que mis amigas rechazaban estar en quipos de deporte para no parecer masculinas. A los 18 veía que mis amigos varones eran incapaces de manifestar sus sentimientos“, agregó.

Esta no es la primera vez que Emma Watson se ve involucrada en una polémica por sus decisiones. Cuando se supo que ella sería quien interpretaría a Bella en La Bella y la Bestia, muchos la atacaron porque decidió interpretar a una princesa de Disney.

Ella misma dudó en aceptar el papel, hasta no tener en claro cómo se abordaría en la historia el Síndrome de Estocolmo. El trastorno mencionado, es un estado psicológico que padecen las personas que han sido víctimas de un secuestro, donde desarrollan una empatía con su secuestrador o incluso se enamoran de esa figura.

En diálogo con Entertainment Weekly, la actriz se refirió a esa disputa interna que tuvo al pensar la propuesta. "Fue algo que pensé mucho en el comienzo, en todo lo referente al síndrome y a cómo las víctimas pueden enamorarse de sus captores", expresó la actriz, pero luego llegó a la reflexión de que "Bella discute con la Bestia constantemente y no siempre está de acuerdo con él, no tiene las características propias del Síndrome de Estocolmo porque mantiene su independencia y su libertad de pensamiento".



Además, la actriz dijo que Bella no acepta lo que le sucede sin reparos, si no que lucha contra eso. "Ella es desafiante al punto de que puede decirle a Bestia ‘si pensás que voy a cenar con vos y ser tu prisionera, bueno, no será así en absoluto‘", ejemplificó Emma.