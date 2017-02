A Emma Watson y a Miles Teller los dejó el tren de LaLaLand

Muchos la adoran, otros la odian. Pero no se puede negar que La La Land ha dado de qué hablar esta temporada y ha llenado de reconocimiento a sus protagonistas Emma Stone y Ryan Gosling. Más allá de los detractores de la cinta, dos actores que tuvieron la posibilidad de protagonizarla y dejaron pasar la oportunidad andan deprimidos: Miles Teller, quien trabajó con el director Damien Chazelle en Whiplash, y Emma Watson, conocida por sus roles de Hermione en Harry Potter y protagonista de La bella y la bestia, que se estrenará próximamente. Algunos medios afirman que Watson no podía aceptar ambos roles, pero, según The New York Post, sus exigencias desmedidas llevaron a que Chazelle dejara de insistirle. Teller, por su lado, no quedó contento con los 4 millones de dólares que le ofrecieron y los rechazó. Así, ambos se unen a las decenas de actores que dejaron pasar un tren ganador, como Tom Selleck con Indiana Jones, John Travolta con Forrest Gump y Meg Ryan con Pretty Woman.