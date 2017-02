“El humor se convierte más en una herramienta de denuncia que de burla”: Chumel Torres

Colombia no es ajena a formatos que asumen la noticia como algo irreverente y/o indignante, (Actualidad Panamericana, ‘La Pulla’, entre otros), pero el formato de Late Night Talk Show en televisón aún no echa raíces pues no tiene exponentes notables. Sin embargo, para un nicho de la población que habla inglés, el género es popular por cuenta de exponentes en Estados unidos como John Stewart (The Daily Show, ya salió del aire), y el británico John Oliver en su Last Week Tonight.

La cadena HBO apunta a llenar ese vacío a nivel latinoamericano. Por eso se la jugó con su producción ‘Chumel con Chumel Torres’, que recién estrena segunda temporada. En sus primeros 22 capítulos a veces pecó de localista, poniendo el foco natural en su natal México, aunque abordó temas transversales a la región y el mundo como la legalización de la marihuana, la homofobia y el feminismo y también coyunturas como el proceso de paz en Colombia. Pero para esta segunda temporada, pactada de 30 capítulos, pretende ampliar su dinámica y captar la atención de todos los latinoamericanos que le den la oportunidad. Sobre esto habló en exclusiva con Semana.com.

Semana.com: Chumel, hay una percepción en Colombia de que usted es una especia de ‘John Oliver’ mexicano. ¿Le aburre esa manera de ver?

Chumel Torres: No me aburre, me honra muchísimo. ¡Ojalá así fuera! Pero la cosa es que me siento como si hiciera parte de una banda de covers de los Beatles: soy yo, no soy ni John, ni Paul, ni George ni Ringo.

Semana.com: Estrena segunda temporada, ya quedaron atrás las épocas de ‘El pulso de la república’ en Youtube. ¿Qué mantiene de esas épocas?

C.T.: Creo que mantenemos el equilibrio que logramos en las notas de aquel entonces (https://www.youtube.com/watch ?v=-2g-_AuPGl4 ), pero es innegable que ahora nos gusta muchísimo llegar a nuevas audiencias. Es interesante ver cómo se empieza a comportar Latinoamérica con respecto a un nuevo tipo de humor, y resulta gratificante saber que quizás esto, que no existía o no era tan latente, empieza a coger fuego y gustarle a más gente. Eso es hermoso.

Semana.com: Con respecto a lo que viene en esta segunda temporada, ¿hubo lecciones aprendidas en la primera temporada de ‘Chumel con Chumel Torres’?

C.T.: Una cuestión importante es que cambiamos el nivel tan local que abordábamos. Esto pues la ‘nota’ y el lenguaje debe ser igual de interesante para alguien de Bogotá, de Buenos Aires, Santiago o Caracas. Y esta nueva temporada va más en esa dirección, en hacer del show una opción más abierta al escenario latinoamericano. De lo que aprendimos en esa temporada inicial también me quedo con la eficiencia en los procesos. Es decir, tenemos un programa que toma 5 días para armar de cero y llevar al aire, y es una maquinita perfectamente aceitada que ahora trabaja muy bien.

Semana.com: Cuando habló en su programa del proceso de paz en Colombia, sus posiciones crearon revuelo, ¿ganó seguidores y detractores colombianos tras ese episodio?

C.T.: Hubo mucho “hate”, pero también muchas personas que estuvieron de acuerdo. En definitiva, jamás podría hablar por los colombianos, pero fue un proceso de verdad difícil y desde acá -México- lo vimos como “¿¿Firmaron el NO??”. A veces las razones nos parecieron un poco inexplicables, pero lo que quedó con nosotros es que los colombianos son nuestros hermanos y estamos juntos en esto. Fue lo decidido en ese momento, para bien y para mal.

Semana.com: Chumel, cuéntenos sobre la dinámica creativa del programa. ¿Sigue el estilo estadounidense de tener un equipo grande de escritores, o tiene usted el control creativo total?

C.T.: Es un esfuerzo conjunto de muchas personas. Tenemos siete escritores, tres periodistas, un equipo de producción enorme, también de posproducción. Entonces soy la cara pero también juego a sentarme a escribir y ‘darle la papilla al bebé’. Al final del día eres uno más de los jugadores, escribes como uno más de los escritores, pero te toca doble trabajo porque luego de eso te toca estar en frente de la cámara diciendo pendejadas.

Semana.com: Latinoamérica provee constantemente hechos que indignan: corrupción, inestabilidad institucional, malos gobernantes. ¿Qué tan difícil es definir los contenidos? ¿Qué tan divertido resulta?

C.T.: Es algo extraño, porque desgraciadamente a veces se hace comedia partiendo de las malas noticias. Haces una pieza divertida del sistema de corrupción en algún lugar, pero la corrupción no es nada agradable. Si se toman las cosas con filosofía, el humor se convierte más en una herramienta de denuncia que de burla. A través de la risa y broma puedes llegar a denunciar asuntos muy serios, y hacer que la gente se interese más en hechos que a primera observación pueden parecer aburridos.



*La temporada se estrena el 17 de febrero, y hasta el final del mes ‘Chumel con Chumel Torres’ se puede ver gratis por www.hbogola.com.