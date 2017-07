Carla Bruni canta con inspiración suramericana

Luego de cuatro años, Carla Bruni, la cantante y ex primera dama de Francia, vuelve a la música con French Touch, una nueva propuesta musical donde revive a sus ídolos del rock y del pop, como Depeche Mode, The Clash, Lou Reed y The Rolling Stones, en versiones acústicas con un toque francés. Aunque los adelantos solo muestran canciones con letras en inglés, Bruni afirma que su nuevo trabajo tiene origen en Suramérica, más exactamente en Argentina. En su visita al Cono Sur junto a su esposo el expresidente francés Nicolas Sarkozy, en 2015, justo después de interpretar a capela y con su guitarra algunas de sus canciones favoritas de rock y folk anglo, dijo que se sintió tal como cuando cantaba en su habitación de adolescente. Cuenta que esa conexión la animó para hacer este nuevo disco que se estrena el próximo 6 de octubre.