Los actores de Game of Thrones que no se pueden ver ni en pintura

El cierre de la séptima temporada de Game of Thrones, que con más de 25 millones de televidentes superó con creces las expectativas, reunió en un mismo espacio a muchos de los personajes principales. ¿El motivo? Un clímax que, a todas luces, podía terminar en conflicto. Curiosamente uno de ellos, Bronn, el escudero fiel de Jaime Lannister, salió de la escena muy pronto, antes de la llegada de la reina Cersei. Según relata la revista Elle, no se trató de una casualidad. Resulta que los actores Lena Headey (Cersei Lannister) y Jerome Flynn (Bronn) fueron pareja, pero terminaron tan mal que exigieron en su contrato una cláusula según la cual jamás compartirían escena. Una fuente cercana a HBO dijo al diario The Telegraph que “Jerome y Lena ya no se hablan y no pueden compartir en el mismo espacio. En un punto parecía que habían arreglado las cosas, es una lástima”.