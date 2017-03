Murió la ‘prima Donna’ de Dejémonos de vainas

Quienes crecieron viendo la vida de la familia Vargas en la Cadena 2 de T.V recuerdan con claridad a la ‘prima donna’, la intrépida y encantadora jovencita que interpretaba la actriz Genoveva Nieto. Después de tantos años, y de haberse desempeñado en otras áreas, disfrutaba del cariño de los colombianos que eran fieles a Dejémonos de vainas. Este fin de semana la inolvidable actriz falleció.

En los últimos años de su vida luchó contra el cáncer, su estado de salud era delicado y como una premonición su entrañable amigo Carlos Castillo Cardona le había dado el último adiós en una columna de opinión publicada en El Tiempo.

"Ahora se prepara para emprender el viaje inevitable. Ha tenido más entereza que cualquiera de nosotros. En estos más de cinco años, ha llevado su dolor sin hacérnoslo sentir. Nunca se ha quejado. Ha demostrado que el sufrimiento debe ser íntimo, personal, que no debería afectar a los otros (...) Ahora que Genoveva va a emprender este viaje, yo, “su padrecito adoptivo”, le pido que en su recorrido, vaya donde vaya, me deje pistas para no perderme cuando yo recorra el mío", escribió el 21 de febrero.

Puede leer: Murió el actor y director Pepe Sánchez

La carrera de Genoveva empezó temprano. Entró al elenco de la serie cuando tenía 13 años y aunque la habían contratado para un capítulo, estuvo siete años. Luego viajó a Francia a estudiar cine y televisión. Cuando terminó sus estudios estuvo en Israel vinculada a la oficina cultural de la embajada colombiana en ese país. Regresó en 1998 y siguió vinculada a los medios: trabajó en Cromos, Cenpro, Caracol y también se la jugó por la producción independiente de televisión y cine.

Le sugerimos: La curiosa historia de Dejémonos de vainas

Pero su vida tomó un viraje inesperado cuando se dio cuenta de que el trabajo en la televisión era inestable y no había seguridad para la realización de los proyectos. Así que se pasó al turismo, donde trabajó en Synergy, luego estuvo durante ocho años en L’alianxa como directora corporativa para América Latina. Después estuvo al frente de las relaciones públicas de Seguros Bolívar.

Recomendamos: Lo que muestran las telenovelas de los colombianos

Ahora, no hay ‘prima donna‘, pero quedará la memoria de muchos colombianos para los que ver Dejémonos de Vainas era un plan familiar. En su papel como su vida fue una mujer inteligente, de mundo y llena de alegría por conocer todo lo que se pudiera de esta tierra de la cual hoy ya no es parte. Para muchos su muerte parece mentira, una de esas noticias en las que se respondería de manera incrédula ‘Dejémonos de vainas‘ porque según sus familiares durante la lucha contra el cáncer no se quejó mucho porque creía en vivir el sufrimiento era una cuestión personal.

Puede ver: La televisión colombiana, en busca de buenas historias

Qué triste noticia el fallecimiento de Genoveva Nieto, un ser humano excepcional! pic.twitter.com/zqGBuE6in8 — Patricia Alfaro (@PatyAlfaroR) 12 de marzo de 2017

Paz en la tumba de la prima Dona de la comedia Dejémonos de Vainas.

Genoveva Nieto. Q e.p.d. pic.twitter.com/9jD8cnp4wU — Fernando Sarmiento R (@Fernand93764537) 13 de marzo de 2017

Murió Genoveva Nieto, la prima Donna, de "Dejémonos de Vainas". Abrazo para su familia y para quienes con cariño la recordamos. pic.twitter.com/zcv5KrxQbs — GustavoGómezCórdoba (@gusgomez1701) 12 de marzo de 2017

Maru Yamayusa, actriz que interpretaba en la serie el papel de Josefa, dice que cuando entró al elenco por primera vez aunque era una niña inteligente y culta "nunca llegó con ínfulas de nada"; así mismo dejó este mundo, sin pretensiones.