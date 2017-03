El drama del famoso 'youtuber' Germán Garmendia

El destino le juega una mala pasada al youtuber chileno que revolucionó la Feria del Libro de Bogotá el año pasado. Germán Garmendia, el joven que saltó a la fama en la red social hace seis años, pasa un trago amargo por cuenta de la popularidad que en este tiempo cosechó.

“No sé qué más hacer. No puedo seguir en lo mismo. No es saludable”, relata desesperadamente el youtuber en su más reciente video. Garmendia rompió su silencio y les relató a sus 18 millones de suscriptores el dramático caso de acoso que vive.

Esta vez, el chileno se extendió de los cinco minutos que suelen demorar sus cómicas producciones y en una grabación de más de una hora les explica a sus fans los trabajos que ha pasado por cuenta de la fama. La situación es tal, que según cuenta, ha tenido que cambiar de casa al menos veinte veces en los últimos meses.

"Están gritando, tirando piedras, nos graban solo por diversión. No es un juego, esto no es un juego”, se le oye decir a su novia Lenay Dunn. De acuerdo con el testimonio de la pareja, el constante asedio de personas hasta les ha traído problemas con los vecinos.

La fama a veces no es tan maravillosa como la pintan y por el contrario para Garmendia, se ha convertido en una pesadilla. "En mi casa me siento como en un zoológico", dice. "Bajé y había gente dentro de mi casa. Estaban ahí y no sabía cómo reaccionar. Me decían ‘Germán, una foto. Estaban dentro, eso es muy similar a robar. Me tomé una foto con ellos porque no supe qué hacer y se fueron. Me quedé esperando el ‘perdón por entrar a tu casa‘", agrega.

Como medidas extremas han optado por aislar el lugar. En ese sentido en el video se puede ver como todas las ventanas de la casa están forradas con la intención de conseguir algo de privacidad y evadir la visita de quienes tocan a su puerta, el timbre y pegaban su cara contra el vidrio intentando ver qué sucede dentro de la vivienda.

Según cuenta el joven, oriundo de Tierra Amarilla, lo que alguna vez inicio como una visita esporádica de una seguidora, lo cual le pareció normal y hasta se lo agradeció, ahora se trata de un problema sin control que le arrebató su tranquilidad.

Pese a que en el video Garmendia les agradece a sus seguidores por el apoyo, en su testimonio les relata el mal momento que viene pasando. Aunque en principio esa confesión desencadenó una oleada de trinos con el hashtag #GermanEsHumano falta ver que tan en serio se lo tomarán sus fans.

