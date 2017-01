Malia Obama, practicante de Harvey Weinstein

Por películas arriesgadas de directores únicos, como Quentin Tarantino, el estudio Weinstein se ha convertido en uno de los más originales en Hollywood. Y ahora, servirá también para que la ex primera hija de Estados Unidos, Malia Obama, sume a su experiencia profesional. La mayor de los retoños de Barack y Michelle, recién salidos de la Casa Blanca, usará parte de su año sabático antes de ingresar a la Universidad de Harvard para hacer una práctica profesional en Weinstein Studios, desde febrero en Nueva York. Para la joven de 18 años no es extraño trabajar en ese gremio pues en el verano de 2015 ya había dedicado gran parte de sus vacaciones como asistente en el rodaje de la serie Girls de HBO, y en un drama de ciencia ficción protagonizado por Halle Berry, en el que según el diario The Daily Mail, “llevó café y no recibió ningún trato favorable”. Todo suma, si se considera que Malia ya ha demostrado su inclinación por hacer carrera en el mundo cinematográfico.