Hace dos años, cuando Isabel Allende presentó El amante japonés, su penúltimo libro, dijo que estaba abierta al amor. En ese momento tenía 73 años y había terminado su relación de 28 años con Willy, el estadounidense grande y amoroso que aparece en algunas de sus novelas.

Dos años después, Allende presentó Más allá del invierno, una obra sobre la esperanza, la alegría y la reinvención que tienen. “El mundo tiene un verano invencible dentro que puede acabar con cualquier invierno si le damos la oportunidad y asumimos el riesgo”, dijo la escritora chilena al País de España.

Luego de su separación se fue a vivir con su perro en una pequeña casa en California. Un señor de Nueva York que la había escuchado le escribió varios correos. El tercer mensaje iba acompañado de un ramo de flores así que ella decidió responderle. Desde entonces este hombre le escribió cada día y cada noche para saludarla.

Cinco meses después, Allende aprovechó uno de sus viajes a Nueva York para verlo. En cinco minutos de conversación ambos quedaron convencidos de que querían estar juntos. "Ahora él está vendiendo lo que tiene para venirse conmigo. O sea, que esas cosas ocurren, son milagros que pasan. Sí, me enamoré a los 75 por tercera vez en mi vida, no hay amor sin riesgo”, dijo ella.

Recomendamos: “Comer pastel de marihuana para hacer el amor es fantástico”: Isabel Allende

Más allá del invierno narra la vida de tres inmigrantes, Lucía, Richard y Evelyn, dos adultos mayores y una adolescente que se enfrentan al dolor y el desarraigo, pero que descubren "su verano interno" gracias al amor y la solidaridad. “He vivido lo suficiente como para saber que todo es un péndulo y nada es eterno. Vivimos un invierno de gobiernos, de refugiados, de terrorismo, de miedo, pero el verano invencible está también ahí, y al final ganará la tendencia de más solidaridad, más democracia, más libertad, más educación”, explicó Allende sobre la relación de su libro con el contexto actual.

“He vivido lo suficiente como para saber que todo es un péndulo y nada es eterno”, Isabel Allende.

Allende es autora de 23 novelas entre las que están La casa de los espíritus, De amor y de sombra, Cuentos de Eva Luna y Paula, la historia más íntima en la que relata la vida de su fallecida hija Paula: “Aún hoy, 23 años después, recibo cartas de personas enfermas, o que han sufrido una pérdida (...) y eso es mucho más de lo que alguien puede esperar de una obra”.

Está disponible: "Quería escribir algo liviano y juguetón": Isabel Allende

“Siempre estoy alerta, abierta al misterio de la vida, a las cosas maravillosas que uno espera, y a las trágicas que uno no desea —dijo Allende— Lo peor ya me pasó. Cuando me separé de Willy, al que amé muchísimo, la gente me daba el pésame, como diciéndome ‘ay, esa pobre señora vieja que se va a quedar sola‘. Y yo pensaba, esto no es ni el 10 por ciento de lo que pasé cuando murió Paula. Ya nada va a partirme".