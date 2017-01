Jared Kushner, el super poderoso yerno de Trump

En la posesión de Donald Trump, muchos temas llamaron la atención y generaron polémica. Pero hay una situación que ha generado muchas suspicacias, algunas bromas y cierta indignación. El magnate llevaba tiempo elogiando a su yerno, sin embargo pocos imaginaban que él exitoso empresario podría aterrizar de esa manera en la Casa Blanca. Trump lo nombró alto asesor en la Casa Blanca.



La polémica no se hizo esperar pues a simple vista parecía obvio que se trataba de un caso de nepotismo. Los analistas mencionaban siempre el caso de John F. Kennedy, quien generó una polvareda similar cuando en 1967 quiso nombrar a su hermano fiscal general de Estados Unidos. En ese momento eso era posible y por cuenta de la experiencia el país sancionó una ley para evitar que esa situación se repitiera.

Pero con la llegada de Trump esa situación efectivamente volvió a darse. Después de varias semanas de análisis, finalmente el Departamento de Justicia aseguró que no existe ningún impedimento jurídico para su nombramiento. El organismo explicó que las leyes anti-nepotismo solo cubren cargos en agencias, pero que los asesores de más confianza del presidente no se pueden regir por esa norma.



Kushner es denominado por la prensa norteamericana como el “hijo favorito de Trump”. Es dueño de una enorme fortuna proveniente del negocio de finca raíz y heredada de su padre, Charles Kushner. En el pasado el patriarca había donado grandes sumas de dinero a las campañas políticas de Bill y Hilary Clinton. Según el New Yorker, el hombre ha donado más de 1.4 millones de dólares a candidatos demócratas incluyendo a Jon Corzine, Frank Lautenberg y a Charles Schumer.

Por ahora, además de ser yerno de Trump, la otra crítica que cae sobre Kushner es su falta de experiencia política. “El gobierno está construido con muchas capas para evitar cometer errores ", escribió al respecto.



Se ha dicho que una vez llegue a la Casa Blanca tendrá una misión enorme: adelantar las negociaciones en el medio oriente. Sobre el tema, Trump aseguró a la revista alemana Bild "¿Sabes? Jared es un buen muchacho, conseguirá el acuerdo que nadie más ha podido cerrar". En la política internacional se ha interpretado que la llegada del yerno a ese tema podría ser un símbolo del apoyo que este gobierno le dará a Israel.