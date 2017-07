John McEnroe publica sus memorias

Uno de los tenistas más explosivos de la historia, el estadounidense John McEnroe, acaba de publicar But Seriously, un libro que compila memorias de carrera y episodios curiosos de su vida social, entre los que se destacan aquellos relacionados con sus fiestas. En este, el deportista aceptó que si bien era un personaje famoso, no lo consideraban así los guardias de la renombrada discoteca Studio54, que jamás lo dejaron ingresar, ni siquiera si les anotaba “¡Soy el jugador # 6 del mundo!”. Por otro lado, McEnroe añadió que Andy Warhol arruinó su vida sexual. “Siempre estaba en las fiestas a las que yo iba, y tomaba polaroids hasta altas horas de la madrugada, sin importar si los sujetos de la fotos estaban o no jodidos y fuera de sus cabales”. Así, para él, Warhol arruinaba sus conversaciones de conquista y las de todos alrededor. Y si bien McEnroe tildó abiertamente a Warhol de mediocre, en 1986 accedió a que este hiciera un par de retratos, de él y de su entonces esposa, Tatum O’Neal, por los que pagó 30.000 dólares en una subasta benéfica. Luego los vendió en 300.000 por la misma causa.