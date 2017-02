John Williams celebró sus 85 años con un nuevo premio Grammy

La semana pasada cumplió 85 años uno de los más célebres compositores de bandas sonoras en la historia del séptimo arte. John Williams, recordado por composiciones memorables como Superman, Jurassic Park, Schindler’s List, Harry Potter, Jaws y ET, celebró por lo grande, pues además sumó un Grammy a los 22 que ya había ganado. En esta ocasión, la Academia premió su música para Star Wars: The Force Awakens, y dejó en claro que sigue campante a una edad en la que muchos llevan años retirados. Williams tiene en carpeta varios proyectos entrañables, como los nuevos episodios de Star Wars y la quinta película de la saga de Indiana Jones. Pero así no fuera el caso, según dijo al diario The Telegraph, se dedicaría a sus sinfonías y conciertos de piano. Nadie, excepto Walt Disney, tiene más nominaciones al premio Óscar que Williams, que ha ganado cinco estatuillas