Locos por Game of Thrones

La semana pasada, un grupo de cinco white walkers, los terroríficos hijos del invierno de Westeros, paralizaron el centro de Londres. A miles de kilómetros de distancia, Los Ángeles se quedó sin estrellas por unas horas, pues se concentraron en la première de la muy esperada temporada de Game of Thrones (GoT). No es difícil entender el alboroto. El estreno tardó unos meses más que de costumbre y, luego del final de la sexta temporada, que cerró en un fuerte clímax, la ansiedad por conocer el final del oscuro drama ya se hace sentir en los 170 países en los que se transmite (y en los muchos otros en los que se ve por internet).

La millonaria producción de HBO ostenta la mayor cantidad de premios Emmy de la historia (38) y genera una expectativa gigante por su cantidad de atractivos visuales, personajes memorables y giros dramáticos. La discusión sobre si es mejor o menor que las novelas de George R. R. Martin -que le dieron origen- quedó atrás hace unas temporadas, pero eso no implica que haya amainado la pasión de los fanáticos por formular y compartir sus propias teorías. Por el contrario, no hace más que crecer a medida que se acerca el desenlace.

El show vuela cada vez más alto por sus pujas familiares, batallas entre clanes rivales, alianzas y maquinaciones políticas, villanos, amenazas desde el mundo de los muertos y dragones imponentes. También por las grandes batallas escenificadas sin restricciones, gracias a los enormes presupuestos (en la temporada 6, cada uno costó 10 millones de dólares). Por eso, en muchas ocasiones, más que una serie, GoT parece una producción de Hollywood en la que los espectadores forjan más lenta y profundamente sus relaciones con los personajes. Así, cada batalla cala más hondo y cada muerte duele más. Y matar personajes es una especialidad de este drama. Además, el compositor Ramin Djawadi suma partituras que exaltan aún más la carga emocional.

Ocho años atrás, HBO casi rechaza el piloto, pero la decisión de darle luz verde le ha permitido mantenerse al tope del prestigio televisivo, justo en una era en la que competidores como Netflix y Amazon buscan quitarle la corona con series arriesgadas. Año tras año, GoT ha ganado en popularidad, y no sorprendería si las temporadas 7 y 8, que marcan el final de la historia, rompen récords de presupuesto y de audiencias. SEMANA comparte detalles que permiten dimensionar el éxito de la serie que ya entra en su recta final.

El invierno llegó,el fin asoma

EL 16 de julio comienza la séptima temporada que, con 7 capítulos, será más corta que las anteriores. ¿Lo positivo? Compensa ese hecho con más espectacularidad y producción, y episodios que fluctúan entre los 60 y 81 minutos. Según el británico Kit Harington (Jon Snow), “la séptima temporada es mucho más ambiciosa. Tiene menos episodios, pero eso representó más gasto en cada uno”. Iain Glen

(Jorah Mormont), por su parte, dijo, “la escala del mundo que se está creando solo se vuelve más y más extraordinaria”.

En lo que concierne a la octava temporada, que se asegura cerrará esta aventura, acentuará la tendencia. Es decir, solo tendrá 6 episodios, casi todos de 80 minutos. Uno de los creadores, David Benioff, ha explicado la decisión definitiva de terminarla: “Desde que propusimos el ‘show’ nos emocionó la idea de contar una historia gigante, sin posibilidad de sumar horas extras si resultaba exitosa. Queríamos hacer algo que la gente viera y tuviera sentido como una historia continua. Y ahora entramos definitivamente en la recta final”.

El mata-‘ratings’

Temporada a temporada, GoT logró captar más espectadores. Las mediciones registradas por Variety demuestran una constante curva ascendente en cada final de temporada. La primera cerró con 3 millones de televidentes, la segunda subió a 4,2, la tercera a 5,4 y la cuarta alcanzó los 7,1 millones. Y en sus más recientes entregas logró sumar 8,1 y 8,9 millones.

Estos son ratings clásicos, pero si se toma en cuenta el cambio de paradigma de la industria, que adopta el rating Live-plus-7 de Nielsen (que mide la audiencia de un programa en los siete días posteriores a su emisión y ya se aplica en Estados Unidos), estas cifras deberían crecer de forma importante. En el caso de la sexta temporada, sumando el Live-plus-7 y las reproducciones en otras plataformas (computadores, teléfonos, tabletas), la cifra se disparó a 23,3 millones. Además, desde 2015 GoT es el programa más pirateado por internet.

Un ejército

El portal Business Insider comparó el número de personajes en la serie (hasta el momento) con el de los libros. El show tiene 553, sin contar los extras, mientras los libros, a la fecha, han presentado 2.103. Decenas de portales han dedicado notas a desglosar cómo han perecido cientos de ellos, y no sorprende que las muertes brutales prevalezcan.

Para una serie de tanta magnitud, filmada en condiciones tan complejas de topografía y clima, la química de trabajo entre actores y equipo es vital. Al respecto, el actor danés Nicolaj Coster-Waldau (el Mata-Reyes) le dijo a SEMANA: “Somos muy afortunados por trabajar con un grupo de personas con las que pasar tiempo es fantástico. Los voy a extrañar muchísimo. Sabes, Peter Dinklage (Tyrion) es una persona inteligente y muy divertida, Jerome, quien interpreta a Bronn también, y entablé una amistad fuerte con Gwendoline Christie (Brienne of Tarth). Pero, además, la pasé genial con los miembros del equipo de producción”.

Coster-Waldau también reparó en que todo tiene su final, algo que para el grupo de actores puede ser positivo, pues “tanta atención durante tanto tiempo no puede ser positiva para nadie”. Lo bueno para actores como Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Kit Harington (Jon Snow), Lena Headey (Cersei Lannister), Peter Dinklage (Tyrion Lannister) y Nikolaj Coster-Waldau (JaimeLannister) es que entre sueldos y cláusulas especiales se embolsillarán 2,5 millones de dólares por capítulo, casi 2,5 veces más de lo que reciben los protagonistas de The Big Bang Theory y lo que ganaron en su momento los actores de Friends. Esto prueba que un dragón merodea el universo de las series de televisión, y desde este domingo vuelve a abrir sus alas.