Kylie Jenner estaría embarazada

En la tarde del viernes miles de usuarios compartieron en sus redes sociales la noticia del posible embarazo de Kylie Jenner. La hija menor de Caitlyn y Kris Jenner tiene una relación con el rapero Travis Scott desde abril de este año.

La noticia la dio el medio norteamericano TMZ que asegura tener fuentes cercanas a la pareja que lo confirma. Jenner y Scott le habrían contado a sus amigos a comienzos de septiembre durante un festival musical en Anaheim, California.

Puede leer: Criticas a la nueva colección de las Jenner

Los rumores se intensificaron cuando algunos usuarios analizaron de cerca las publicaciones de Jenner y encontraron que últimamente solo publica fotografías antiguas o en las que no se le ve el cuerpo completo.

Múltiples fuentes le confirmaron a la revista People que la pareja está “sorprendida, pero feliz” con la noticia. Según la publicación la familia de Kylie sabe de su embarazo hace algún tiempo y están “muy emocionados” con la llegada de un nuevo integrante.

La fecha de parto estaría programada para comienzos del año entrante, lo que coincidiría con la llegada del tercer hijo de su media hermana Kim Kardashian.

El exnovio de Kylie, el rapero Tyga, publicó en snapchat, que borró a los pocos minutos, una fotografía de la noticia con el texto “hell nah that‘s my kid", que traduce "claro que no, ese es mi hijo"

Kylie es parte de la ‘realeza de los reality shows’ pues desde pequeña hace parte del show Keeping Up With The Kardashians. A comienzos de este año lanzó su propio show titulado Life of Kyle, luego de que su línea de maquillaje la posicionara como una de las jóvenes más prometedoras de Hollywood.

La noticia se conoce una semana antes del lanzamiento de la nueva temporada de Keeping Up With The Kardashians y el especial que se hará por el décimo aniversario de la serie.