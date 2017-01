Lindsay Lohan, ¿de la rumba al Islam?

La actriz de 30 años dio pie a los rumores cuando borró todas sus fotos de su cuenta de Instagram y dejó solo la frase “Alaikum salam” (La paz sea contigo). Además, Lohan, quien vive hoy en Dubái, venía anunciando desde 2015 su viraje religioso con frases como “mis amigos, los que me han apoyado tanto, son saudíes y me dieron una copia del Corán que traje a Nueva York pues estaba aprendiendo”. Y en 2016 añadió: “He abierto puertas que me permiten experimentar espiritualmente, y encontrar otro nuevo significado. Esta es quien soy”. Lohan, que se caracterizaba por sus escándalos de alcohol, drogas y rumba desenfrenada, ha venido transformando su vida espiritualmente y se ha desplazado a Oriente Medio donde ha trabajado con refugiados. Por ahora, en su cuenta de Twitter dejó el siguiente mensaje: “Por favor, permitámonos amarnos los unos a los otros”. Blanco es, gallina lo pone…