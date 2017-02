Llegó el invierno para los actores de Game of Thrones

Los personajes de Game Of Thrones, la exitosa serie de HBO que ya graba su séptima y última temporada, han predicho durante varias temporadas que “viene el invierno”. Y ahora que ha llegado, los actores sufren en la vida real la inclemente temperatura que por esta época golpea a Islandia, país donde se filman escenas clave. Kit Harington (Jon Snow) y Liam Cunningham (Davos Seaworth), entre otros cuantos guerreros de Westeros, han tenido que soportar jornadas bajo corrientes de frío de -25 grados centígrados y vientos de 100 kilómetros por hora. Dichas condiciones no solo los han petrificado, sino también los han obligado a gritar los diálogos para que, literalmente, el viento no se lleve las palabras. Según el informe del diario The New York Post, los actores y miembros del equipo de producción son casi los únicos huéspedes en los hoteles de la zona, y cuentan con cinco o máximo seis horas de luz al día. O sea, que participar en esa épica producción requiere una gran capacidad de sacrificio.