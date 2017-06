Maluma abandonó una entrevista porque le preguntaron por '4 babys'

Maluma vuelve a generar polémica por su canción 4 Babys. Cuando el periodista Tony Dandrades del programa ‘Primer Impacto’ de Univisión le preguntó por ese tema, el artista antioqueño se mostró tan indignado que prefirió retirarse del set.

"¿Cuando grabaste 4 babys esperabas tanta controversia?", dijo el periodista. Maluma hizo un gesto de disgusto y llamó a quien se cree es uno de sus representantes. Mientras esa persona se acercaba el reguetonero afirmó "es que yo creo que vinimos a hablar de lo de Pipe".

El periodista le contestó "sí, pero vamos a hacer un ‘ping-pong‘". Luego le preguntó al cantante de vallenato Pipe Peláez, quien también era un invitado a la entrevista, que si él haría un trap, es decir un tema de un género musical con letras explicitas y ritmos densos como el de 4 babys.

Peláez abrió los ojos como platos, sonrió y dejó salir un "¡Ay, Dios mio!". Entonces Maluma lo interrumpio y le dijo que no debía responder esa pregunta. Se levantó de su silla y se retiró de la entrevista. Peláez sonrió, lo miró estupefacto y algo incómodo. El periodista también estaba inconforme pero esperaba que el autor de El amor más grande del planeta respondiera algo.

"Qué pena Pipe, pero tu sabes que yo los conozco y eso es algo de lo que no me interesa hablar en este momento", dijo Maluma ya fuera de las cámaras. Peláez le respondió que no entendía lo que estaba pasando.

Seguramente, para el periodista como para Peláez, resultó extraño que Maluma no se quisiera referir a un tema que él mismo cantó, sobre todo, porque cuando surgió la polémica por la letra de 4 babys, el artista no hizo mayores declaraciones. Solo dijo "Por una cosa o la otra siempre te van a juzgar, sólo haz lo que te salga del corazón, lo que te haga feliz. Si hablaron de Jesucristo, ¿por qué te sorprendes cuando hablan de ti?".

Para algunos la respuesta fue desafortunada porque no puedían creer que lo que dice 4 babys le saliera del corazón o lo hiciera feliz, pero además porque la comparación con Jesucristo les pareció desproporcionada.

La canción 4 babys generó indignación cuando la periodista del Huffington Post Yolanda Domínguez le dijo que era un “machista y misógino”. Desde entonces, muchos han querido hablar con el artista, pero es algo que evidentemente le incomoda.

La entrevista de Univisión continuó y Pipe Peláez habló sobre su nuevo sencillo Duele tanto, que hizo en colaboración con Maluma.