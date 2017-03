Un 'Friend' más bien 'bully'

Una historia que a muchos parecerá increíble une a Matthew Perry, quien por años interpretó al gracioso Chandler Bing en la comedia de televisión Friends, y al primer ministro canadiense, Justin Trudeau. El estadounidense aceptó que de niño tenía su vena de matón colegial, sobre todo cuando vivió varios años en Canadá y asistió al exclusivo colegio público Rockcliffe Park, en Ottawa, donde coincidió con el hoy primer ministro canadiense. Perry, que le lleva dos años a Trudeau, confesó en un talk show que golpeó al hoy admirado político como muestra de su estupidez juvenil. “No me siento orgulloso”, dijo al presentador Jimmy Kimmel. “Su padre era el primer ministro de Canadá en ese entonces, pero no creo que eso haya tenido que ver. Él era el único niño del colegio al que le podíamos pegar”. Fiel a su característico humor, Perry aseguró que era muy probable que si no hubiera sufrido y superado ese tipo de pruebas, Trudeau no habría llegado tan lejos.