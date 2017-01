McCartney apareció en el fiestón de año nuevo de Abramovic

El millonario ruso se ha hecho leyenda entre el jet set mundial con sus peculiares fiestas de 31 de diciembre. Este año el exbeatle cantó junto a The Killers.

Ser un magnate ruso tiene sus ventajas. Eso prueba Roman Abramovich, quien hizo una fortuna enorme con su negocio de gas en Rusia y nunca fue tímido a la hora de demostrar los alcances de su dinero. Entre otros caprichos, compró al club londinense Chelsea FC y lo puso en el mapa a base de inversiones importantes, y además se ha hecho leyenda entre el jet set mundial con sus peculiares fiestas de Año Nuevo.

En 2016 le pagó a Prince un millón de dólares por tocar en su fiesta en Barbados, y este año contó con la banda The Killers luego de que Guns N’Roses y The Rolling Stones declinaron la propuesta. Para fortuna de los invitados, a los jóvenes roqueros de Las Vegas se unió un muy animado sir Paul McCartney, quien irrumpió en escena cuando los jóvenes Killers tocaban la canción Helter Skelter, original de The Beatles. En el pasado, grupos como Black Eyed Peas y cantantes como Gwen Stefani habían animado el evento, pero a juzgar por la altura del ex-beatle, el ruso cada año apunta más alto.