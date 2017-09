“Estamos muy enamorados”

Después de un año de rumores alrededor de la relación de Meghan Markle con el el príncipe Harry de Inglaterra, sexto en la línea de sucesión al trono de Inglaterra, Isabel II, la actriz rompió silencio y habló por primera vez de su relación amorosa a la revista Vanity Fair. Aquí recalcó que sin importar los desaires mediáticos que ha vivido después del anuncio de su relación, son dos personas que están completamente enamoradas y felices.



“Los medios y la gente ha sido agresivos y desagradables conmigo” dijo Markle, quien ha sido víctima de comentarios ofensivos por su origen afroamericano, por ser una mujer divorciada y por su papel en la famosa serie televisiva Suits. Sin embargo, señaló que Harry siempre ha estado a su lado y ha pedido respeto por la relación que, a pesar que no tener fecha de matrimonio, va viento en popa.



La pareja se reunió por primera vez en Londres a través de unos amigos en común en julio de 2016, y desde entonces ha construido un relación muy intensa, dice Markle. Al comienzo, se pensaba que sería algo pasajero por la fama de rumbero, agresivo y burlón que tenía Harry. Hay que recordar el escandalo cuando se vio al príncipe desnudo en Las Vegas o cuando se vistió del general nazi. Pero hoy el hijo menor de Lady Di ha demostrado que la relación va en serio en una declaración emitida en noviembre por el Palacio de Kensington, en la cual confirmó el romance y criticó las ofensas hacia su novia.

Le puede interesar: Meghan Markle, la novia de Harry, no es de sangre azul



La entrevista en Vanity Fair aparece un día después de que los Duques de Cambridge anunciaran su tercer embarazo. En el artículo se dice que la reina Isabel II está totalmente a gusto con la novia de su nieto y que tiene toda su aprobación. “A pesar de que algunos días son más complicados que otros, tengo el apoyo de mi familia y la de mi novio", afirmó la actriz en ascenso.



A pesar de esto, la estadounidense asegura que todavía no estará presente al lado del príncipe en los eventos sociales. "Estamos enamorados y estoy segura de que llegará un momento en que tengamos que dar un paso al frente para presentarnos y contar nuestra historia, pero espero que los demás comprendan que, por ahora, este es nuestro momento”, dijo en la revista.



De casarse, la actriz de Suits sería la primera estadounidense en 81 años en unirse a un miembro de la familia real inglesa, después de Wally Simpson, quien contrajo matrimonio con el príncipe Eduardo, en 1937.

Le recomendamos: La indignación del príncipe Harry por el trato de los medios a su novia

Finalmente, la actriz sostuvo que todo sigue igual para ella a pesar de llevar un romance tan mediático. “Soy la misma, nunca me he definido por una relación. Las personas más cercanas a mí me ayudan a mantener los pies en la tierra. Todo lo demás es simplemente ruido de fondo", aseguró. También admitió que salir con un miembro de la realeza no es tarea fácil e implica un gran desafío, por lo que tuvieron una relación oculta seis meses antes de que saliera a la luz en la prensa.



Por ahora los planes de Meghan no incluyen una boda. La actriz está centrada en continuar con el rodaje de la serie que le ha dado la fama, y que próximamente emitirá el episodio número 100.