Phelps y el tiburón

A Michael Phelps, el atleta que más medallas olímpicas se ha colgado en la historia, no le bastó con romper 39 récords mundiales y ahora quiere retar al reino animal. En el marco de la Semana de los Tiburones del canal de televisión Discovery Channel, el nadador se enfrentará con un tiburón blanco, en lo que sería su carrera más desafiante. Por ahora se sabe que Phelps tomará lecciones con expertos que le explicarán las medidas de seguridad requeridas para nadar con los escualos. La carrera está planeada para el 23 de julio, pero aún no es claro cómo competirán el nadador más reconocido del mundo y el máximo depredador del océano. El norteamericano no es el primer deportista que desafía la velocidad animal, pues en 1936 el atleta Jesse Owens se vio obligado a correr contra un caballo para ganar unos dólares, y en 2007 el jugador de rugby Bryan Habana corrió contra un guepardo para apoyar un evento de beneficencia.