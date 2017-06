Muere a los 88 años Adam West, el "Batman" sesentero

;

El actor estadounidense Adam West, conocido por su papel de "Batman" en la serie de los años 1960, murió este viernes en Los Ángeles a los 88 años de leucemia, informó hoy su familia en un comunicado.



Sus seres queridos destacan en la nota que West siempre "aspiró a tener un impacto positivo en las vidas de sus seguidores" y añaden, "siempre será nuestro héroe".



West falleció rodeado de su familia y le sobreviven su mujer Marcelle, seis hijos, cinco nietos y dos bisnietos.

Su éxito como "Batman" dificultó a West poder conseguir otros papeles, ya que quedó para siempre asociado a su popular personaje.



No obstante, siguió trabajando durante toda su carrera y alcanzó de nuevo la fama como voz del alcalde de Quahog, de nombre también Adam West, en la serie animada de Fox "Family Guy".



En el cine, West tuvo papeles en las películas The Young Philadelphians (1959) y Robinson Crusoe on Mars (1964), además de participar con su voz en la cinta animada Redux Riding Hood (1997), nominada al Oscar como mejor cortometraje.



En febrero de 2016, la serie de CBS "The Big Bang Theory" celebró su episodio número 200 y marcó el 50 aniversario de "Batman" con una aparición de West.

Al actor se le complicó encontrar trabajo luego de que la serie Camy se canceló. A pesar de eso, volvió a prestar su voz a personajes, el más famoso, el alcalde de Quahog en ‘Family Guy‘, esta muchos la consideraban como una nueva etapa en su fama.

West se crió en un rancho a las afueras de Walla Walla en Washington, aunque nació en Seattle en 1928, hijo de un matrimonio entre un agricultor y una cantante de ópera. Siendo muy joven llamó la atención del director William Dozier. Batman logró la nominación al premio Emmy a comedioa excepcional en su primer año al aire. 20 Century Fox produjo una película. A pesar de este éxito temprano, la serie se vino abajo en popularidad y se canceló en 1968, ni siquiera Yvonne Craig pudo salvar la producción con su papel de Batichica.

El personaje icónico resucitó con West en los dibujos animados, como Las nuevas aventuras de Batman, Leyendes de los superhéroes y hasta alcanzó a hacer un cameo en Los Simpson. En 2014 ABC lanzó el dvd Batman, lo que hizo que volviera a tener algo de atención.

La cima de la carrera del actor culmina con una merecida estrella de la fama de Hollywood que recibió en el 2012.