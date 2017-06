Notas de gente

Las nuevas 10 de la moda

Los astros del fútbol suramericano Leo Messi y Luis Suárez pasaron por unas horas a segundo plano. Sus esposas Antonella Rocuzzo y Sofía Balbi decidieron llevar su amistad a otro nivel, se unieron al diseñador argentino Ricky Sarkany, y abrieron la primera boutique de calzado Sarkany en Europa. Antonella y Sofía afrontaron este reto, y sueño para ambas, por su amor a la moda y en especial a los zapatos. Casi toda la plantilla del Barcelona FC asistió a la inauguración del exclusivo local, incluidos Sergio Busquets, Jordi Alba, Paco Alcácer, Aleix Vidal, Javier Mascherano y Neymar, así como su excompañero Cesc Fàbregas y su mujer. En la tienda habrá mucho calzado de alto nivel, pero definitivamente no botines.



La recta final de Cosby



Dentro de pocos días empezará el juicio que definirá el destino de Bill Cosby, quien enfrenta a la Justicia por abusar sexualmente de Andrea Constand. Pero antes resta definir detalles nada menores. Steven T. O’Neill, el juez encargado del proceso, se ha visto en problemas para escoger los 12 jurados que definirán la suerte del actor y comediante. En efecto, ha sido muy difícil dar con personas que no tengan preconcepciones sobre Cosby y puedan evaluar con justicia el caso que, por la trascendencia del inculpado, tiene una fuerte cobertura mediática. Por esto, la corte ha convocado a casi 3.000 personas, una cifra que dista de las 150 que suelen ir a entrevista para un juicio normal. Cosby poco ha hablado, pero sorpresivamente dio una entrevista en radio la semana pasada en la cual sugirió con descaro que el racismo juega un rol importante en su juicio. Una nueva ofensa para más de 40 mujeres, de todas las razas, que lo acusan de drogarlas y abusar de ellas. El juicio empezará el 5 de junio y se estima que durará unas dos semanas.



‘El presidente desapareció’



Ahora que tiene tiempo, Bill Clinton explora el mundo de las letras junto con el exitoso escritor James Patterson. Los amigos, que además juegan golf juntos, convirtieron la Casa Blanca en un escenario literario en The President is Missing, la novela que escribieron a cuatro manos y publicarán en junio de 2018. Según las editoriales Alfred A. Knopf & Little y Brown and Company, que se unieron en esta ocasión para que las figuras pudieran trabajar, “en 400 páginas el lector adquiere una especial mirada al drama de los corredores del poder, su suspenso y sus intrigas”. Para el exmandatario estadounidense resultó divertido hablar de las aventuras de un presidente en ejercicio porque conoce bien el cargo y el funcionamiento de Washington D.C. Patterson, por su lado, aseguró que compartir pluma con Clinton es la cereza que le hacía falta a su carrera, un hecho destacable si se considera que tiene un récord Guinness por ser el autor con más títulos de ficción vendidos.



Invitados de alto perfil



La crítica ha sido dura con los estrenos de cine de aventura de esta temporada, El rey Arturo: la leyenda de la espada y Piratas del Caribe: la venganza de Salazar. Pero ambos muestran la tendencia de echar mano a caras conocidas para dar brillo a las producciones. En la versión de la leyenda de Camelot, dirigida por Guy Ritchie, el futbolista David Beckham interpreta a un esbirro del malvado Vortigern y, como corresponde, su rostro está desfigurado con una prominente cicatriz. Por el otro lado, en la cuarta entrega de la saga de piratas, que le ha representado millones a Disney, pero que para los críticos da muestras de desgaste, el invitado famoso es sir Paul McCartney, quien siguió los pasos del guitarrista Keith Richards y se prestó para una transformación única. Queda en el público validar si estas apariciones resultan memorables (la de Richards tuvo resonancia merecida) o simplemente anecdóticas.



Un sonido que identifica a Colombia



En A toda costa, su nuevo trabajo discográfico, el cuarteto de Óscar Acevedo marca una nueva etapa en sus 33 años de actividad musical. Desde un formato instrumental crea un repertorio que se inspiró en varias circunstancias de la vida: hechos de la cotidianidad, su experiencia como profesor, lugares como Barichara y objetos preciados como la bicicleta, entre otros. Sobre el trabajo, grabado en la Universidad de los Andes, Acevedo dijo a SEMANA: “Representa la oportunidad de seguir construyendo identidad cultural para el país desde el punto de vista de la música instrumental. Tratamos de crear una banda sonora que le sirva a Colombia como un sonido de fondo que la identifique y que la defina”. La agrupación, conformada por Acevedo en el piano, el baterista Juan Camilo Anzola, el contrabajista Kike Harker y el guitarrista William Pérez, ya plantea varios encuentros para compartir sus canciones con el público, entre estos apariciones en festivales de jazz en Santa Marta y Bucaramanga, ciudad natal del pianista, y el 2 de junio, en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.



Un Clic creativo



El 1 y 2 de junio, el auditorio Salitre de la Cámara de Comercio en Bogotá recibirá el segundo Congreso Latinoamericano de Innovación y Creatividad (Clic). El evento congregará a miles de mentes creativas que, mediante conferencias, conversatorios y talleres, se conectarán con innovadores y emprendedores de varios sectores empresariales y sociales. Sus creadores, Valentín Villamil de la agencia VSP* y José Sopó y Rodolfo Velázquez de CoPublicitarias, han puesto su empeño en darle alas y, según Villamil aseguró a SEMANA, parecen haberlo conseguido: “Por la diversidad de disciplinas que maneja y por su crecimiento exponencial como evento de creatividad e innovación, se proyecta como el más relevante del país. En su primera edición impactó a más de 5.000 personas de forma presencial y, este año, ha tenido un desarrollo de más del 100 por ciento en todos los sentidos”. En el Clic contarán sus historias Natalia Ponce de León, Beatriz Fernández –cofundadora de Crepes & Waffles–, Antonio Rodríguez –editor general de Playground–, Antanas Mockus, la bióloga Brigitte Baptiste, el ministro TIC –David Luna– y Tostao –cantante en Chocquibtown– entre muchos otros.