¿Papá Dalí?

Salvador Dalí, uno de los padres del movimiento surrealista, vuelve a los titulares por cuenta de una orden emitida por una jueza para exhumar su cadáver. La causa: Pilar Abel Martínez, una astróloga y tarotista, que dice ser su hija, logró convencer a la jueza de que su causa vale la pena. Abel lleva más de diez años alegando que el artista es su padre, y en 2015 llevó a los tribunales su demanda de paternidad. Asegura ser el fruto de un romance furtivo con su madre, que tuvo lugar en 1955, cuando era empleada doméstica. El testimonio de sus familiares y conocidos logró por fin que la jueza aceptara que la extracción del cuerpo, enterrado hace 28 años, es definitiva para el caso. El procedimiento no será sencillo, ya que la Fundación Gala-Salvador Dalí anunció que presentará un recurso para oponerse a la exhumación. Es fácil entender por qué si se tiene en cuenta que de confirmarse la paternidad, Martínez recibiría el 25 por ciento de la herencia del pintor, en detrimento de la fundación y del Ministerio de Hacienda y Obras Públicas, actuales herederos.

Debate por aplicación

La Royal Philharmonic Orchestra, encabezada por su director asociado Alexander Shelley, ha generado un gran debate en torno al uso de aplicaciones durante conciertos en vivo. Esto, pues han fomentado el uso de la aplicación Octava, que permite a los espectadores interactuar con el espectáculo desde sus teléfonos inteligentes, mientras escucha a la orquesta. La aplicación comparte información en tiempo real del programa y ofrece contexto de la obra, pero para sus críticos más recalcitrantes permitirá libremente a los smartphones irrumpir en el curso normal de la interpretación. Para otros, la app apunta a mejorar la experiencia y logra resultados mágicos al enriquecer las obras de forma no intrusiva. Varios comentaristas han sugerido adoptar nuevas tecnologías para llevar la música clásica a nuevas generaciones y, desde ya, se plantea la posibilidad de dividir las salas entre secciones que permitan este tipo de recursos, y otros que no.



Memorias carismáticas

Uno de los tenistas más explosivos de la historia, el estadounidense John McEnroe, acaba de publicar But Seriously, un libro que compila memorias de carrera y episodios curiosos de su vida social, entre los que se destacan aquellos relacionados con sus fiestas. En este, el deportista aceptó que si bien era un personaje famoso, no lo consideraban así los guardias de la renombrada discoteca Studio54, que jamás lo dejaron ingresar, ni siquiera si les anotaba “¡Soy el jugador # 6 del mundo!”. Por otro lado, McEnroe añadió que Andy Warhol arruinó su vida sexual. “Siempre estaba en las fiestas a las que yo iba, y tomaba polaroids hasta altas horas de la madrugada, sin importar si los sujetos de la fotos estaban o no jodidos y fuera de sus cabales”. Así, para él, Warhol arruinaba sus conversaciones de conquista y las de todos alrededor. Y si bien McEnroe tildó abiertamente a Warhol de mediocre, en 1986 accedió a que este hiciera un par de retratos, de él y de su entonces esposa, Tatum O’Neal, por los que pagó 30.000 dólares en una subasta benéfica. Luego los vendió en 300.000 por la misma causa.



Todos se llaman Chris

El nombre Chris se ha convertido, curiosamente, en un denominador común de las películas más taquilleras del momento. En efecto, una lluvia de ‘Chrises’ domina las carteleras. Están Chris Pine, compañero de aventura de Wonder Woman, Chris Hemsworth, el australiano que le da vida al dios nórdico Thor en las películas de Marvel. Chris Evans, el carismático Captain America que representa el espíritu estadounidense y pelea contra los nazis en las cintas de esa misma franquicia. Y Chris Pratt, un comediante que saltó a la franja de superhéroes con su papel de Star Lord en Guardianes de la Galaxia y se roba las miradas a diestra y siniestra. Los tocayos se han vuelto el nuevo tipo recurrente de hombre en la industria: galanes blancos, fornidos, de ojos azules, suficientemente humanos para que las audiencias logren identificarse con sus tragedias, y bastante efectivos a la hora de ganarles millones de dólares a los estudios cinematográficos.



Presencia colombiana

El International Folk Art Market, la feria de artes populares más grande del mundo, a la que asisten 92 países, se lleva a cabo en Nuevo México, Estados Unidos. Este año, más que nunca, el Market tiene un notable componente colombiano. Bajo la gerencia de Ana María Fríes, por primera vez Artesanías de Colombia participa con su propio estand institucional y cinco artesanos colombianos. Al respecto, Fríes dijo a SEMANA: “Participar por primera vez con un estand institucional demuestra la calidad y nivel de nuestras artesanías, y apoyar por segundo año consecutivo la participación de cinco artesanos de diferentes regiones del país es el reflejo del trabajo que hacemos desde los programas de desarrollo de la entidad. Estamos muy orgullosos de hacer parte de este evento en donde se reúne lo mejor de la artesanía mundial”. El evento, cuyo eslogan es “Más que un mercado, es un milagro”, tendrá lugar del 13 al 16 de julio en la ciudad de Santa Fe, a su vez la primera de los Estados Unidos que hace parte de la Red de Ciudades Creativas de la Unesco.



La boda del año

Ricky Martin y su pareja, Jwan Yosef, están listos para dar el gran sí. El ex-Menudo quiere celebrar su amor a lo grande y prepara una boda de ensueño en su natal Puerto Rico. “Yo soy de allá, mi familia es de allá y es un escenario maravilloso para cualquiera que quiera casarse en el trópico”, recalca. El evento tendrá un toque muy internacional, ya que Yosef es de origen sueco y algunos de sus familiares vienen desde Siria. Así, los preparativos le resultaron a Martin más complicados de lo que pensó y los compromisos de su gira One World Tour los obligaron a aplazar la fecha de la ceremonia. No obstante, el cantante asegura que sus dos hijos, Valentino y Mateo, están felices con la noticia: “Eso quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo”. El flechazo ocurrió gracias a Instagram no hace mucho; la pasión de Yosef por la pintura llamó la atención de Martin y eso los llevó a conocerse en persona seis meses después.