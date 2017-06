Hija de Michael Jackson fue confundida con una indigente

A sus 19 años, Paris Jackson, la segunda hija del rey del pop, Michael Jackson, ya es una sensación por desempeñarse como actriz y modelo al mismo tiempo. Sin embargo, esta semana vivió un episodio que no sólo la molestó sino que logró que ella se descargara por lo sucedido en su cuenta de Twitter y por lo tanto fuera tema de conversación en redes sociales.

La escena es un poco irónica. Paris se encontraba a punto de participar en una sesión de fotos para la agencia norteamericana con la que trabaja, IMG Models. Llegó muy puntual y de hecho fue la primera en llegar al estudio. Mientras que esperaba a que le tocara su turno para ser maquillada y peinada se sentó en el parqueadero del lugar y se quitó los zapatos. Apoyó su espalda en una pared y de repente ocurrió lo que nadie esperaba. Un guardia de seguridad se le acercó y le pidió el favor de que se retirara dado que no era permitido que indigentes estuvieran en el lugar. La actriz, entre molesta e incrédula, le dijo: "Oh, lo siento, pero estoy esperando a pasar por maquillaje y peluquería. ¿Debería esperar en otro sitio? Por cierto, ¿por qué asumes que soy una vagabunda?’”, explicó en su tuit.

Después del suceso la modelo tuiteó:

one of the first people on set, sitting in the parking lot and this dude comes up to me and says homeless people aren‘t allowed in this area