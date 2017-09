Paul Walker, más allá de Rápido y Furioso

Han pasado casi cuatro años desde la trágica muerte de Paul Walker, el famoso actor que le dio vida al querido Bryan O’Conner en la saga de Rápido y furioso. Como si su papel hubiera llegado a la vida real, Walker murió en un accidente automovilístico que conmovió a todos sus seguidores. Hoy, 12 de septiembre, lo recuerdan en redes sociales porque habría cumplido 44 años.

A mediados de agosto se publicó un video en el que se ve el carro de Walker minutos antes del accidente. Las imágenes se volvieron virales.

Walker nació en Glendale, California y murió el 30 de noviembre de 2013 mientras conducía un lujoso Porsche Carrera GT de color rojo que chocó contra un árbol y un poste por salirse de una curva. Recordamos detalles de su vida poco conocidos y algunas de sus apariciones en la pantalla.

Shark Men

Tal vez pocos sabían que Paul Walker estudió biología marina al tiempo que trabajaba como modelo. En 2010 el actor revivió su sueño como científico y se embarcó en una expedición de National Geographic en donde protagonizó la serie Expedition Great White. Era un programa donde los aventureros examinaban el cuerpo de diferentes tiburones blancos y los devolvían al océano, sanos y salvos.

Reach Out WorldWide

Walker dedicaba buena parte de su tiempo a las causas benéficas. El día que falleció, el actor regresaba de un evento de caridad por las víctimas del tifón Haiyán, pocos sabían que el evento era organizado por Reach Out WorldWide, una organización fundada por Walker que ayuda a víctimas de diversos desastres naturales. En 2010 viajó a Constitución, Chile, donde ayudó a las víctimas del terremoto de 8,8 grados en escala de Richter. También viajó a Haití con su equipo de voluntarios para ayudar a los afectados por el desastre que pasó en ese país del Caribe.

Sí fue corredor, y no solo para las cámaras…

También participó en competencias automovilísticas, como en la Redline Time Attack, una competencia fundada en 2006 y en la que Walker compitió con un BMW M3 E92, con el AE Performance Team. En ese entonces dio una pequeña entrevista en la que se le muestra entusiasmado al hablar de su carro y de la competencia.

Sus películas póstumas

Además de la famosa película Rápido y Furioso 7 que fue completada gracias a la actuación de su hermano y a efectos especiales que proporcionaban la reconstrucción facial del actor, Walker tuvo otras dos películas póstumas. Horas (2013), estrenada dos semanas después de su muerte y el remake Distrito 13 (2014).

See You Again – Wiz Khalifa

El sencillo del cantante estadounidense fue parte de la banda sonora de Rápido y Furioso 7, canción que suena al final de la película en homenaje al actor. Cuenta con 685.749.790 reproducciones en Spotify y en Youtube sus reproducciones son solo superadas por la canción Despacito.