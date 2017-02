Philip Glass cumplió 80 años y estrenó Sinfonía

El martes pasado el compositor y pianista Philip Glass celebró su cumpleaños 80. El nativo de Baltimore es uno de los mayores exponentes de la música minimalista, y para muchos uno de los compositores de mayor influencia en la música moderna. Y aunque el artista le atribuye los rótulos a la crítica, acepta que él mismo contribuye a su propio encasillamiento, pues sigue el ejemplo de artistas como Paul Simon que muestra su nuevo material, pero también interpreta varias de las piezas que lo llevaron al reconocimiento mundial (de Glassworks y otros LP). Glass ha compuesto incontables bandas sonoras (Koyaanisqatsi, The Hours, Notes on a Scandal, Truman Show), 26 óperas (Einstein on the Beach) y 20 ballets, y ha colaborado con artistas de la talla de Allen Ginsberg, Woody Allen y David Bowie. El músico aprovechó su natalicio para estrenar su Sinfonía n.º 11 en el histórico Carnegie Hall de Nueva York. “De las sinfonías me llama la atención que tienen personalidad”, aseguró a The New York Times. Y como su alcance es global, en Londres, el teatro Barbican también dedicará un fin de semana a celebrar el legado del compositor.