Político mexicano plagia discurso de Frank Underwood

Un exalcalde mexicano aparentemente plagió un discurso de Frank Underwood, el personaje principal de la serie de Netflix “House of Cards”.

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, quien fue presidente municipal de Texoloc, en el estado de Tlaxcala, fue acusado de plagio en redes sociales. El ex alcalde pronuncia casi palabra a palabra el discurso del tráiler de la serie del 2016 titulado “El líder que merecemos”.

En la versión que Cervantes hizo, también utiliza la música de fondo característica de “House of Cards”.

La cuenta oficial de “House of Cards” en Twitter respondió al plagio con un video dirigido a la población mexicana donde aparece el actor de la serie Michael Kelly diciendo: “Esto no es una competencia. Les sorprendería de dónde viene la inspiración de algunas personas. Presten atención”. El video estaba acompañado con un texto que dice “La imitación no es siempre la mejor forma de adulación. #Tlaxcala”.

La imitación no es siempre la mejor forma de adulación. #Tlaxcala pic.twitter.com/WeA6wilGW3 — House of Cards (@HouseofCards) June 14, 2017

Tanto el discurso del ex alcalde como la respuesta de la serie fueron publicados el martes.