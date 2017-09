El mediático primer día de escuela del príncipe George

Todos los que han sido padres saben la importancia de esa ‘primera vez’ de sus hijos en cualquier aspecto de su vida. En este caso, el primer día de escuela saca a flote un montón de emociones. No solo por ser el comienzo de un ciclo importante en la vida, sino porque se trata de uno de los primeros días de escuela más mediáticos del mundo.

El príncipe Guillermo de Cambridge apareció en la mañana de este jueves cargando a su hijo mayor George. El pequeño príncipe, de cuatro años, vestía el uniforme del colegio Thomás de Battersea: un saco y un pantalón corto de color azul oscuro.

Prince George arrives for his first day of school at Thomas‘s Battersea with his father The Duke of Cambridge ???? ??PA Una publicación compartida de Kensington Palace (@kensingtonroyal) el 7 de Sep de 2017 a la(s) 2:03 PDT

Los fotógrafos y periodistas, quienes se encontraban listos en la localidad londinense de Wandsworth, lugar donde queda el colegio, no dejaron pasar la ausencia de Katte Middleton. La princesa se quedó en la residencia real debido a la hipeméresis gravídica, que le ha ocasionado náuseas y mareos, una situación que ya había vivido en sus dos anteriores embarazos. Hace pocos días Middleton confirmó que espera a su tercer hijo.

La cuenta de Instagram del Palacio de Kensington sobrepasa los dos millones de seguidores. Así que, con esa cantidad de personas pendientes de los movimientos de la familia real, es muy fácil no perderse este tipo de acontecimientos. Desde la cuenta se publicó un video transmitido casi en directo y una serie de fotografías que documentan el momento.

Pero no solo ha sido la ausencia de Kate Middleton y la facilidad que tiene el Palacio de Kensington para comunicar todos sus movimientos. Aunque el hecho es emocionante para los padres, no siempre lo es para los niños. En este caso, el príncipe George mostró un semblante serio que no cambió aunque el recibimiento de la representante del colegio fue muy amable. Es imposible saber si se trataba de disgusto, enfado o solo sueño.

This morning Prince George, accompanied by The Duke of Cambridge, attended his first day of school at Thomas‘s Battersea in London. Their Royal Highnesses were met by the Head of Lower School on arrival, before The Duke took Prince George inside to his reception classroom. Una publicación compartida de Kensington Palace (@kensingtonroyal) el 7 de Sep de 2017 a la(s) 1:10 PDT

El Colegio Thomas de Battersea es una escuela privada de élite y lujo que cuesta cerca de 18.000 libras esterlinas al año. En el Reino Unido muchos se sorprendieron cuando se confirmó la noticia del lugar donde estudiaría George, ya que se pensó que estudiaría en Wetherby, institución donde asistieron su padre y su tío, el príncipe Enrique.

Los directivos de la escuela Ben y Tobyn Thomas han dicho que al príncipe no tendrá un trato distinto que el recibido por el resto de sus compañeros, ambos reconocieron que se sienten honrados con la decisión. El colegio se enfoca en una educación basada en las artes y los deportes. Cuenta con cerca de 560 estudiantes, menores de 13 años y formados en grupos de 20 estudiantes por cada clase. Entre sus reconocidos ex alumnos están la cantante Florence Welch y la actriz Cara Delevigne.