Ricky Martín y Jwan Yosef: La boda del año

Ricky Martin y su pareja, Jwan Yosef, están listos para dar el gran sí. El ex-Menudo quiere celebrar su amor a lo grande y prepara una boda de ensueño en su natal Puerto Rico. “Yo soy de allá, mi familia es de allá y es un escenario maravilloso para cualquiera que quiera casarse en el trópico”, recalca. El evento tendrá un toque muy internacional, ya que Yosef es de origen sueco y algunos de sus familiares vienen desde Siria. Así, los preparativos le resultaron a Martin más complicados de lo que pensó y los compromisos de su gira One World Tour los obligaron a aplazar la fecha de la ceremonia. No obstante, el cantante asegura que sus dos hijos, Valentino y Mateo, están felices con la noticia: “Eso quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo”. El flechazo ocurrió gracias a Instagram no hace mucho; la pasión de Yosef por la pintura llamó la atención de Martin y eso los llevó a conocerse en persona seis meses después.