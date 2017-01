Robbie Williams, criticado por limpiar sus manos tras saludar al público

Robbie Williams comenzó 2017 de boca en boca, pero no por el lanzamiento de su último disco, “The Heavy Entertainment Show”, sino por un gesto que ofendió a sus fans.

La noche de fin de año el artista ofreció un concierto en el Central Hall Westminster, en Londres, transmitido en directo por la cadena británica BBC. En medio del espectáculo, el artista bajó del escenario para cantar “Auld Lang Syne” con los asistentes. Se mezcló con el público, abrazó a unos y estrechó manos con otros. Cuando regresó a la tarima, sin percatarse de que una cámara lo estaba siguiendo, Williams se limpió las manos con un gel desinfectante.

Robbie Williams there anti bac gelling after an encounter with the general public. Highlight of 2017 pic.twitter.com/tntzslvULO