Los nuevos Penn, benéficos como su padre

La hija del dos veces ganador al Óscar Sean Penn y de la protagonista de House of Cards, Robin Wright, se ha destacado en el pasado por su indiscutible belleza y alguna que otra foto atrevida. Pero en esta oportunidad Dylan Penn dio de qué hablar tras asumir la función de anfitriona junto a su hermano menor, Hopper, en la gala benéfica que su padre organiza desde 2011 con el fin de recaudar fondos para mitigar las consecuencias del terremoto de Haití en 2010. Los hermanos Penn lograron con carisma y gracia que no se notara la ausencia de las anfitrionas del evento del año anterior, Charlize Theron y Madonna. No siempre las cosas fluyen entre Dylan y su padre, y en una entrevista con The New York Post dijo que aunque hay que esforzarse para llevarse bien con él, “nos hemos dado cuenta de que necesitamos relajarnos un poco”. Quizás eso explica por qué mientras más pasa el tiempo, más cosas hacen juntos.